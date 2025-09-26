Filho de Popó compara o pai a Beyoncé em homenagem

Juan Freitas fez questão de enaltecer a carreira do pai, Acelino “Popó” Freitas, em uma publicação nas redes sociais que chamou a atenção dos seguidores. O jovem médico relacionou os feitos do ex-pugilista à maior premiação da música mundial.

“É tipo o Grammy do boxe. É como se ele fosse a Beyoncé do boxe, entendeu?”, escreveu ao divulgar um vídeo em que Popó aparece exibindo seus cinturões conquistados ao longo da trajetória nos ringues.

Apoio e relação com o filho

Juan, de 26 anos, é fruto do relacionamento de Popó com Manuela Vidal. Assumidamente gay, revelou sua sexualidade na adolescência e recebeu acolhimento do pai.

Em uma entrevista concedida em 2022, Popó relembrou a reação diante da novidade: “Ele disse que sentia atração por menina e por menino. Depois apareceu com um namorado. Eu só perguntei: ‘Está feliz?’. Ele respondeu: ‘Estou’. Então tive uma conversa sincera, alertando sobre os desafios, mas sempre deixando claro meu apoio”.

Na mesma conversa, Popó contou que também aconselhou o filho de forma bem-humorada, ressaltando a importância de viver a vida de forma verdadeira e com responsabilidade.

Conquistas no boxe

Reconhecido como um dos maiores boxeadores brasileiros, Acelino Freitas, hoje com 50 anos, ergueu sete cinturões mundiais em diferentes momentos da carreira, consolidando seu nome no esporte. Entre eles, títulos nas categorias super-pena e leve (WBO e WBA), obtidos em 1999 e 2002, e coroas de supercampeão em 2004 e 2006. Em 2024, recebeu ainda um título honorário pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC).

View this post on Instagram A post shared by Acelino Popó Freitas (@popofreitas)

Mesmo após encerrar a carreira profissional, Popó continua participando de lutas especiais que atraem grande público. O próximo compromisso será contra o ex-lutador de MMA Wanderlei Silva, neste sábado, 27, na segunda edição do Spaten Fight Night. Ele já enfrentou em exibições nomes como Kleber Bambam, Duda Nagle e Whindersson Nunes, e tem novo duelo marcado para novembro, contra Diego Alemão, campeão do BBB 7.

Leia também: Duda Nagle revela fratura após luta contra Popó Freitas e desabafa: ‘Confesso’

