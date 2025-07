Vini Jr: Saiba quanto custou o local onde aconteceu a festa do jogador

O jogador de futebol Vini Jr fez uma festança de dois dias para sua festa de aniversário de 25 anos. Saiba o custo do aluguel do sítio

O jogador de futebol Vinícius Júnior, o Vini Jr, fez uma festa de dois dias para celebrar o seu aniversário de 25 anos. O evento aconteceu um sítio em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Jornal O Globo, o aluguel do espaço custa aproximadamente R$ 98 mil por uma noite de sábado, sem incluir o pacote de adicionais. O local é alugado para o mínimo de 300 pessoas.

Enquanto isso, o site Metrópoles informou que o local cobra cerca de R$ 500 por pessoa para o pacote com comida e bebida.

Vini Jr realizou duas festas. A primeira celebração teve o tema de All Black e o evento foi decorado com LEDs e contou com fogos de artifício. O evento shows de Ludmilla, Oruam, L7nnon, Orochi e Travis Scott.

A segunda festa teve o tema de Parque Vini World e teve brinquedos de parques de diversões, como barco viking e tiro ao alvo. O evento teve show de Ivete Sangalo, Nattanzinho e Furacão 2000.

Em quais times Vinicius Júnior já atuou ao longo de sua carreira?

O jogador de futebol brasileiro fez parte de diversos times ao longo de sua carreira. Durante sua infância e adolescência, Vinicius Júnior passou pelas categorias de base do Flamengo. Em seguida, entre 2017 e 2018, jogou profissionalmente no Flamengo, time carioca, antes de ser contratado pelo Real Madrid em 2018. No clube espanhol, ele permanecerá até 2030, conforme divulgado pelo jornal espanhol As.

Vinicius também atua pela seleção brasileira de futebol, tendo estreado em março de 2019, quando o técnico ainda era Tite, na derrota do Brasil por 1 a 0 contra a seleção peruana.

