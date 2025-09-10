CARAS Brasil
  2. Romário é desmentido por VT ao tentar explicar polêmica sobre Deus
Esporte / Constrangedor

Romário é desmentido por VT ao tentar explicar polêmica sobre Deus

Ex-jogador Romário revive momento icônico da carreira em programa ao vivo e se vê em saia-justa após exibição de arquivo

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 17h28

Romário
Romário - Foto: Reprodução / Instagram

Durante participação no programa Panela SporTV, comandado por Fred Bruno e André Balada, Romário tentou esclarecer uma antiga declaração polêmica em que teria se comparado a Deus. O ex-jogador explicou que, na final do Campeonato Carioca de 1995, entre Flamengo e Botafogo, foi mal interpretado após marcar três gols e ajudar o rubro-negro a conquistar o título do Centenário.

O momento constrangedor aconteceu depois de um problema técnico no estúdio. O VT que mostraria a fala original travou, e Romário aproveitou para dar sua própria versão antes da exibição do vídeo. Segundo ele, a frase original teria sido: “No Rio de Janeiro, rei tem um monte, mas Deus só tem um”, destacando que o restante do comentário foi cortado na época:

Quando eu falei ‘Deus só tem um’, me pegaram e me tiraram. O final era: ‘Deus só tem um, lá em cima, e eu sou o que mais tem fé nele’. Por isso, as coisas acontecem comigo”, disse Romário.

A fala verdadeira

Logo após o esclarecimento, os apresentadores exibiram o VT da entrevista antiga, que mostrava uma versão bem diferente da fala. No vídeo, Romário dizia: “Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus agora eles sabem quem é. É o Romário. Sou o Deus, eles sabem disso e têm que me respeitar.”

O contraste entre as declarações pegou o ex-atacante de surpresa. No estúdio, o clima ficou tenso por alguns segundos, com Romário em silêncio enquanto os apresentadores buscavam conduzir o programa. Fred Bruno quebrou o gelo ao comentar: “Boa. Tá aí”, enquanto André Balada desconversava para mudar de assunto.

O episódio repercutiu nas redes sociais, com fãs resgatando a fala icônica e relembrando a personalidade polêmica do jogador. Romário, ídolo histórico do futebol brasileiro, preferiu não se aprofundar no tema após a exibição do VT, e a produção do programa seguiu para o encerramento sem novos comentários sobre o caso.

Leia também: Romário presta homenagem à filha: 'Um futuro com mais inclusão e respeito'

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

