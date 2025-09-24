Rebeca Andrade presenteia treinador com carro de luxo

Ginasta Rebeca Andrade surpreendeu Francisco Porath Neto, o Chico, com um carro novo e emocionou os fãs; saiba o valor do carro

Nesta quarta-feira, 24, Rebeca Andrade emocionou os seguidores ao revelar um presente especial para seu treinador, Francisco Porath Neto, conhecido como Chico. A ginasta entregou um Volvo EX-30, carro de luxo avaliado em cerca de R$ 290 mil, como forma de agradecer por anos de dedicação e parceria.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rebeca aparece antes da entrega afirmando: “Ele não tem nem ideia”. Logo em seguida, mostra a reação de Chico ao receber o automóvel. Na legenda, escreveu: “Assim como você vibra por mim, eu vibro por você e sempre que eu puder fazer algo pra te ver feliz, eu farei! Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente tudo o que você fez e faz diariamente por mim. Que eu possa sempre te surpreender dentro e fora do ginásio e a gente possa compartilhar inúmeros momentos de alegria e gratidão juntos! Obrigada por tanto!”.

Relação de longa data entre Rebeca Andrade e Chico

A parceria entre Rebeca Andradee Chico teve início em 2006, pouco depois de a atleta começar a competir em alto nível. Desde então, a relação entre os dois ultrapassou os limites do ginásio. Em diversas ocasiões, Chico já afirmou que se sente como um pai para a ginasta.

“Sou como um pai que pode estar na arena de competição. Eu participei dessa criação, desse desenvolvimento da Rebeca criança, adolescente e agora mulher, com uma personalidade forte. São duas emoções, a do treinador e da pessoa que cuida dela”, declarou em entrevista ao site oficial das Olimpíadas durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

Esse vínculo se consolidou quando, aos 10 anos, Rebeca Andrade se mudou para Curitiba para treinar e passou a morar na casa do técnico. O gesto reforçou a confiança mútua entre eles e permitiu que ela crescesse em um ambiente de apoio e afeto, distante da imagem rígida que muitas vezes envolve a relação entre atletas e treinadores.

