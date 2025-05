Por que Neymar não foi convocado para a Seleção Brasileira? Entenda

O jogador Neymar Jr. não foi escalado na convocação para compor o time da Seleção Brasileira nos próximos jogos; saiba detalhes!

Nesta segunda-feira, 26, o novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que já está há algumas horas em solo nacional, anunciou a convocação dos jogadores para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A lista é composta majoritariamente por atletas que vêm atuando nas últimas partidas. Neymar Jr, por sua vez, permanece fora, sem vestir a camisa da Seleção desde 2023.

O técnico justificou a ausência de Neymar ao explicar que, nesta convocação, priorizou atletas que estão em um bom momento.“Nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem", começou.

"Neymar teve uma lesão recentemente. Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção” , completou.

Carlo Ancelotti afirmou que conta com Neymar na melhor versão para a Copa do Mundo. “O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele… Contamos com ele, na sua melhor versão, para jogar, para estar pronto para a Copa do Mundo. Falei com ele antes esta manhã para explicar isso e ele está de acordo”.

Confira o discurso de Carlo Ancelotti sobre Neymar:

Atletas lesionados

Além do camisa 10 do Santos, outros jogadores estão de fora dessa temporada. “Hoje, muitos jogadores estão lesionados, como Neymar. Rodrygo, Gabriel Magalhães, Joelinton, Militão, Ederson. Porém, o Brasil tem muitos jogadores talentosos”, comenta.

