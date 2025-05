Duda Nagle revela fratura após luta contra Popó Freitas e desabafa: 'Confesso'

O ator Duda Nagle atualizou seu estado de saúde após perder a luta contra Popó Freitas no Fight Music Show na noite do último sábado, 17

O ator Duda Nagle atualizou seu estado de saúde após perder a luta contra Popó Freitas no Fight Music Show na noite do último sábado, 17. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo, 18, ele compartilhou detalhes de sua experiência no ringue e contou que quebrou o nariz.

"Minha primeira luta de boxe logo com o Popó, sem palavras ali pra descrever a carreira dele como lutador. E aqui, fazendo um balanço no dia seguinte da luta, como vocês podem ver, tô com a cara amassada, mas, até aqui, saí inteiro, só quebrei o nariz" , iniciou ele na publicação.

"Mas tô bem, tô inteiro, costela, corpo, meu rosto aqui também de leve, mas incrível, cara, uma experiência realmente desafiadora, porque são várias camadas diferentes, né, de complexidade, de desafio", complementou Duda.

" Confesso que pensei em desistir umas 3 ou 4 vezes ali, acho que do segundo pro terceiro, do terceiro pro quarto round. Cheguei a falar para os meus treinadores", confessou Duda. O ator contou ainda que aceitou o desafio no dia 5 de março e teve até o dia da luta para se preparar para enfrentar o campeão do boxe brasileiro. Veja o desabafo completo:

Duda Nagle diz que agendou cirurgia

Em entrevista à GQ Brasil divulgada em março, Duda Nagle contou que seguiu uma intensa rotina de treinos e, além disso, deixou uma cirurgia agendada para caso algo aconteça. Ele já planejava fazer um procedimento devido a crises de sinusite e decidiu aproveitar a oportunidade para realizar a cirurgia nesse momento.

"O pós-operatório é bem chato, tem que ficar uns 2 meses sem treinar, então fui adiando. Mandei mensagem para o meu médico: 'Vou lutar contra o Popó, há grandes chances de eu quebrar o nariz, se eu quebrar o nariz, quanto tempo eu tenho para fazer a cirurgia?'. Ele falou que são cinco dias, e já deixou pré-agendado para segunda-feira, a luta é num sábado", detalhou.

