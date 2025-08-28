CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Esporte
  2. Filha de Vampeta revela que tem uma profissão bem comum
Esporte / Carreira

Filha de Vampeta revela que tem uma profissão bem comum

Filha do ex-jogador de futebol Vampeta, Giovanna Santos surpreende ao contar qual é a sua profissão em vídeo no trabalho

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 28/08/2025, às 13h05

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Vampeta e a filha Giovanna Santos
Vampeta e a filha Giovanna Santos - Foto: Reprodução / Instagram

Filha do ex-jogador de futebol Vampeta, Giovanna Santos surpreendeu ao contar que não se tornou uma herdeira do ídolo dos esportes. Em um vídeo nas redes sociais, ela demonstrou que tem um emprego comum.

Giovanna se tornou tosadora de animais e trabalha em um petshop. Nas redes sociais, ela exibiu imagens do seu trabalho enquanto brincava sobre ter se tornado mimada. “Toda filha de jogador é mimadinha e não faz nada. Pena que não é o meu caso”, brincou ela ao som da música Amor Traumatizado, de Carol Biazin e Felipe Amorim.

Vale lembrar que Giovanna já enfrentou desafios com sua saúde. Ela teve uma cardiomiopatia, que afeta o músculo do coração, e precisou passar por um transplante cardíaco em 2019.

@dandysantos9 Não sei se choro ou fico feliz :) #fyoupage#vampetaresenha#vampetajogador#vampeta#jogadordefutebol♬ original sound - Dandy Santos :)

História de Ronaldo e Vampeta

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, relembrou uma situação marcante que viveu com o também ex-jogador de futebol Marcos André Batista, o Vampeta. Em entrevista ao Charla Podcast, ele contou detalhes da história do Vinho do Papa, contada pelo ex-volante.

"Não era do Papa. Ele (Vampeta) ficou lá em casa enquanto eu tratava de uma lesão no Brasil, e lá tinha uma adega bonitinha, com umas 100 garrafas. Ele ficou duas semanas, bebeu tudo, acabou com o vinho", disse o ex-atacante.

Que continuou: "Depois de acabar com as garrafas na adega, ele achou umas caixas no chão, foi abrindo, e achou uma 'especial demais'. Era uma garrafa velha, um Pétrus de 1976, ano em que eu nasci, que eu comprei em um restaurante chamado "La Tour d'Argent", muito chique, do século XVI. Paguei 10 mil dólares, 10 mil euros, algo assim".

"Era um vinho caríssimo, não iria beber nunca, era só para guardar, ficar de recordação, uma garrafa simbólica. O Vampeta, com o pessoal dele, abriu essa garrafa, deu um copo de plástico para cada um, colocou um pouco para cada... Alguém tomou, achou quente, pegou gelo e todo mundo bebeu com uma pedrinha de gelo. Ele conta essa história como o "Vinho do Papa", mas não era, era um vinho que eu paguei bem caro", completou Ronaldo.

Versão de Vampeta

Em recente entrevista ao podcast Denílson Show, do ex-jogador ao lado do jornalista Chico Garcia, Vampeta contou sua versão da história. "Ronaldo, machucado, foi visitar o Papa João Paulo II no Vaticano. Ele levou uma camisa da Inter com o nome do Papa, e recebeu uma garrafa de vinho. Eu já tinha morado com ele na Holanda, e enquanto meu apartamento na Itália era mobiliado, eu ficava na casa dele", iniciou.

"O César, nosso amigo que cuidava da casa, falou: 'Quem abriu essa garrafa? Essa não podia não, foi o vinho que o Papa deu.' Agora já foi, irmão, estava com gosto de vinagre", complementou.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

filhajogador de futebolVampeta

Leia também

Bebê

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 crianças - Foto: Reprodução / Instagram

Jogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo

Emoção

Hugo Souza e Rauany Barcellos - Foto: Reprodução / Instagram

Hugo Souza vive emoção em convocação após perder filhos gêmeos

Desabafo

Goleiro Cássio - Foto: Reprodução/Instagram/ @_vinniciussilva

Cássio, do Cruzeiro, expõe dificuldade para matricular filha autista em escolas: 'Doloroso'

Bastidores

Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr ‘não aguenta mais’ o climão entre Bruna e Amanda, diz site

Apoio

Neymar Jr e o filho mais velho, Davi Lucca - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos

Futebol

Neymar Jr - Foto: Getty Images

Neymar Jr fala pela 1ª vez após sofrer goleada histórica: ‘Muita vergonha’

Últimas notícias

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 criançasJogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escolaFabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
Cátia Fonseca e Gracyanne BarbosaÉ bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
Lucas Souza e a namorada, Suzi SassakiLucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados'Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Leandro HassumLeandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
Raquel dispensa Maria de FátimaVale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
Petybon abrilhantou experiência gastronômica de CARAS Inverno 2025Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
Donald TrumpManchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
Miriam Freeland, de A Viagem, fala sobre parceria com marido e conexão entre Brasil e PortugalMiriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade