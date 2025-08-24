Cássio, do Cruzeiro, expõe dificuldade para matricular filha autista em escolas: 'Doloroso'

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, contou as dificuldades para matricular a filha Maria Luiza, diagnosticada com TEA, em escolas de Belo Horizonte

O goleiroCássio, do Cruzeiro, usou as redes sociais para compartilhar que passou por uma situação delicada. No texto compartilhado, o camisa 1 cruzeirense relatou ter enfrentando dificuldades para matricular a filha Maria Luiza, diagnosticada com TEA (transtorno do espectro autista), em escolas de Belo Horizonte.

“Hoje, como tantos outros pais de crianças autistas não verbais, venho compartilhar algo muito doloroso. Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita”, ele iniciou.

“Tudo isso porque a Maria tem uma pessoa especializada que a acompanha desde os seus 2 anos de idade. Essa profissional veio com a gente de São Paulo, conhece a Maria profundamente, tem a confiança dela e poderia ajudá-la dentro de sala sem atrapalhar em nada o andamento das atividades. Mesmo assim, as escolas não aceitam essa ajuda”, continuou.

E lamentou: "Muitas vezes somos chamados para conversar, eu e minha esposa vamos até a escola, explicamos tudo, mostramos disposição em colaborar. No final, a resposta é sempre negativa. Se não fosse por uma única escola ter aceitado a minha filha, a Maria simplesmente não teria como estudar em Belo Horizonte".

"O mais triste é ouvir isso justamente de escolas que se apresentam como ‘inclusivas’, que dizem aceitar todos os tipos de crianças. A realidade, no entanto, é bem diferente. Como pai, ver sua filha rejeitada simplesmente por ser autista é algo que corta o coração. Inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude. E ainda estamos muito longe de viver isso de verdade", finalizou.

Vale lembrar que Cassio é casado com Janara Sackl. Ele é pai de dois filhos: Maria Luiza, de sete anos, e Felipe, que hoje tem 12 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Veja o texto na íntegra:

Cássio faz desabafo em rede social — Foto: Reprodução/Internet