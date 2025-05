Carolina Dieckmann fala sobre vida reservada: 'Formei uma família avessa à exposição'

No ar em Vale Tudo, Carolina Dieckmann vive ano cheio de projetos; à CARAS Brasil, ela detalha novos trabalhos e conta sobre parceria no mundo da moda

Dona de personagens icônicos, seguida por 8 milhões de pessoas e sempre pronta para novos projetos: esse é um bom começo para falar de Carolina Dieckmann (46). No ar como Leila, no remake de Vale Tudo (Globo), a atriz firmou uma nova parceria no mundo da moda, espera o lançamento de dois filmes e, mesmo com a agenda agitada, se mantém reservada quanto à vida fora das telas.

Acostumada a lidar com a fama desde o início da carreira, em que protagonizou a minissérie Sex Appeal (1993), ela explica que não é contra ou a favor da exposição. O motivo de sua reserva está em sua família —casada com o diretor Tiago Worcman (49), e mãe de José (17) e Davi (25), a artista diz que nenhum dos três gosta dos holofotes.

"Acabei formando uma família que é avessa à exposição", conta Carolina Dieckmann , em entrevista à CARAS Brasil. "Meus filhos não gostam muito, meu marido tem aversão, então acho que, de alguma maneira, para protegê-los eu tento que esses elementos da exposição fiquem apenas em cima de mim e a minha família fique mais protegida."

Seguindo o equilíbrio entre eventos e trabalhos, a atriz aceitou em tom de festa o convite para dar vida à enigmática Leila, em Vale Tudo. Originalmente interpretada por Cássia Kis (67), a personagem foi icônica para a trama de 1988. Agora, ela foi apresentada como uma mulher "bonita demais para trabalhar", que gosta de fazer as coisas no seu tempo e de ter para quem pedir ajuda.

O mesmo aconteceu em sua fase como embaixadora da Piccadilly, marca de calçados para mulheres, que abriu portas para reforçar sua relação com o mundo da moda. "A moda é uma maneira de se expressar, de se comunicar e eu sempre fui uma pessoa que prestou muita atenção nas tendências, mas sempre tentando traduzir isso para a minha forma de me enxergar no mundo."

Abaixo, Carolina Dieckmann dá mais detalhes sobre a parceria e sua relação com a moda, dos desafios de estar no elenco da novela global das 21h e revela seus próximos projetos para 2025. Leia trechos editados da conversa.

Em entrevistas, você já comentou que a moda sempre foi descomplicada e real em sua vida. Qual a importância que a moda tem para você?

A moda é uma maneira de se expressar, de se comunicar e eu sempre fui uma pessoa que prestou muita atenção nas tendências, mas sempre tentando traduzir isso para a minha forma de me enxergar no mundo. Além disso, sou uma pessoa muito ligada ao conforto, acho muito deselegante quando alguém está desconfortável, não está cabendo em uma roupa ou em um sapato. Por isso, sempre procurei me vestir e me expressar de uma maneira que colocasse o conforto como o grande protagonista. Estar com a Piccadilly, que celebra 70 anos e entende a importância do bem-estar, tem tudo a ver comigo. Eu gosto de me sentir confortável, acho elegante e bonito se sentir bem com as coisas que você está usando.

Já na atuação, você está brilhando em Vale Tudo, como Leila. Como foi a preparação para essa personagem?

Essa produção desde o convite tem sido uma grande festa, acho que ela tem esse tom comemorativo, é uma novela icônica que faz parte da história de uma maneira muito forte e expressiva. A Leila é um personagem absolutamente enigmático para mim, eu sei como ela começou, mas eu não sei como ela vai terminar. Ela tem um cinismo, uma sonsice que permite a autora jogá-la para qualquer canto, se ela for uma boa moça, vamos acreditar e se ela for uma péssima moça, nós também vamos acreditar. Eu procuro fazer meu trabalho de uma forma que deixe todos esses caminhos para a decisão que a autora for tomar.

Você também poderá ser vista nas telonas do cinema com o filme Pequenas Criaturas. Você pode nos contar um pouco sobre essa produção?

No ano passado eu filmei dois longas, o Pequenas Criaturas, que ainda não tem data de estreia, e o Descontrole, longa que fiz com a Rosane Svartman que, provavelmente, vai ser lançado ainda em 2025. Ambos personagens foram trabalhos de composição e de uma entrega muito profunda, porque eles estão passando por momentos de grande transformação, mulheres totalmente diferentes, mas, de alguma forma, elas se encontram no sofrimento, as duas estão em momentos muito sofridos da vida, não dando conta das próprias vidas. Então, embora sejam longas completamente diferentes, eu acho que tem um âmbito de interpretações profundas e de momentos difíceis da vida dessas personagens.

Você tem outros novos projetos que possa nos contar?

Nesse momento estou fazendo Vale Tudo, estou completamente envolvida com as gravações da novela e quando acabar tenho o filme Descontrole para lançar muito provavelmente esse ano, em seguida tenho o Pequenas Criaturas. Ainda há a possibilidade de lançar o Aurora, um filme que fizemos há 10 anos e só agora ele está sendo finalizado, então acabei de dublar o longa e teremos esse outro trabalho para lançar.

