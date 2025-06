Simony divide foto rara com o filho mais velho em data especial: 'Me tornou mãe'

A cantora Simony prestou uma bela homenagem de aniversário ao filho mais velho, Ryan, que completou 24 anos de vida; veja fotos

Simony iniciou o dia em clima de festa! A cantora usou as redes sociais nos primeiros minutos desta quinta-feira, 5, para publicar uma bela homenagem de aniversário ao filho mais velho, Ryan, que está completando 24 anos de vida.

Em seu perfil oficial, Simony compartilhou uma sequência de cliques raros do primogênito, sendo a primeira foto do jovem ainda bem pequeno. Os dois registros seguintes são da cantora ao lado do herdeiro já na fase adulta.

" Você foi o meu primeiro olhar de mãe, o primeiro choro que me fez chorar junto, o primeiro colo onde o meu coração encontrou um novo lugar pra morar. Ser tua mãe me transformou. Me ensinou a ser forte quando eu só queria deitar e chorar. Me ensinou que o amor não tem medida, que o medo pode ser vencido e que cada passo seu seria sempre o maior passo da minha vida também", iniciou a artista na legenda.

" Você me tornou mãe. E por isso, você vai ser sempre o meu marco, meu divisor de águas, meu maior aprendizado e minha maior entrega. Crescer com você foi crescer por dentro também. E hoje, te ver amadurecendo, trilhando teu caminho com coragem, me enche de um orgulho que não cabe em palavras. Te amo com a força de todas as mães que choram escondido, que torcem em silêncio, que rezam baixinho", continuou ela.

Por fim, Simony parabenizou Ryan por mais um ano de vida e ressaltou o quanto ama o primogênito: "E sempre estarei aqui — mesmo quando o mundo parecer confuso — pra te lembrar de onde você veio e do quanto é amado. Parabéns, meu filho. Hoje o mundo celebra você… e eu celebro a honra de ter sido escolhida para ser sua mãe. Feliz vida. Feliz aniversário ", concluiu a cantora.

Simony celebra aniversário do filho mais velho - Reprodução/Instagram

Os filhos de Simony

Além de Ryan, Simony também é mãe de Aysha, Pyetra e Anthony. Recentemente, a cantora publicou uma homenagem especial de aniversário a uma das meninas, que completou 22 anos de vida.

Na publicação, Simony compartilhou uma foto de Aysha e escreveu na legenda: "Já é meia-noite… e eu não podia esperar mais um segundo pra celebrar a vida dela. Aysha, você é intensidade em forma de gente — doce e brava, tudo ao mesmo tempo, com um coração que encanta só de estar perto", iniciou; confira mais detalhes!

