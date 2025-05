Simony comove com conselho para Tati Machado: ‘Não se culpe’

Simony compartilha recado ao descobrir que Tati Machado perdeu o filho aos 8 meses de gestação: ‘Sem ao menos poder segurá-lo nos braços'

A cantora Simony comoveu ao escrever um recado para a apresentadora Tati Machado, que vive o luto pela perda do filho, Rael, antes do nascimento. O bebê ficou sem batimentos cardíacos na reta final da gestação e não sobreviveu. Com isso, a cantora decidiu apoiar a amiga com uma mensagem especial.

Em seu texto, Simony lamentou a perda irreparável de Tati e também deu conselhos para ela lidar com este momento. "Não existem palavras suficientes no mundo que possam alcançar a profundidade da sua dor neste momento. Perder um filho é contra toda a ordem natural da vida. E perder um bebê que cresceu dentro de você, sentiu seus batimentos, respondeu aos seus toques e sonhos, sem ao menos poder segurá-lo nos braços… é uma dor que dilacera a alma. Você o carregou por quase nove meses. Falou com ele. Planejou o quarto, imaginou o cheiro, o primeiro choro, os primeiros passos. Você já era mãe antes mesmo de ouvir o primeiro “mamãe”. E é por isso que essa perda não é “só” uma perda — é a ausência de tudo o que foi sonhado e vivido em silêncio, dentro do seu ventre e do seu coração", disse ela.

E completou: "Não se culpe. Não se questione. Seu amor foi imenso, seu cuidado foi constante, e sua dor é absolutamente válida. Não importa se ninguém mais o viu, você o conheceu melhor que qualquer um. Ele existiu. Ele foi amado. E isso o torna eterno. Se quiser chorar, chore. Se quiser gritar, grite. Se quiser ficar em silêncio, fique. O luto de uma mãe que perde um filho é sagrado, e ninguém tem o direito de te apressar ou diminuir o que você sente. Mesmo sem colo, esse bebê te escolheu. E embora breve, a passagem dele deixou uma marca que jamais será apagada. O amor que você deu foi real, profundo, inteiro. E isso, mãe, é o maior presente que um filho poderia receber".

Por fim, ela disse: "Você vai seguir. Um passo de cada vez. Vai respirar, mesmo que agora pareça impossível. Vai encontrar novas formas de sentir esse amor. Talvez em uma borboleta, no vento, no céu da manhã… e aos poucos, vai descobrir que, mesmo não estando aqui, ele continua morando dentro de você. Com carinho, respeito e toda a empatia do mundo".

O anúncio da perda do bebê de Tati Machado

A apresentadora Tati Machado perdeu seu bebê aos 8 meses de gestação. A notícia foi dada pela equipe dela por meio de um comunicado oficial nas redes sociais. A equipe informou que ela percebeu a falta de movimentos do bebê e foi ao hospital, onde foi constatada a ausência de batimentos cardíacos no feto. Então, ela passou pelo trabalho de parto.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", iniciou a equipe.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finalizou a nota.

