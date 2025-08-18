Regina Volpato comemora aniversário da filha com fotos raras: 'Orgulho'

Com cliques raros ao lado de sua única filha, Regina Volpato comemora aniversário da herdeira, que mora fora, e encanta com registros inéditos
A apresentadora Regina Volpato está comemorando o aniversário de sua única filha, a jovem Rafaela Scaff, que mora fora do Brasil. Nesta segunda-feira, 18, é a data especial e a famosa publicou cliques raros com a herdeira.
Exibindo registros com a moça, de quando foi visitá-la na Itália, e relembrando fotos da infância, a ex-comunicadora do SBT celebrou mais um ano da jovem. Regina Volpato então comentou em seus stories que o dia 18 é um dos mais importantes de sua vida a ponto de colocar em contrato que não trabalhava na data.
"O dia mais importante do ano chegou! Obrigada por me escolher como sua mãe. Muito orgulho de você. Te amo, Rafaela, feliz aniversário", escreveu a famosa na legenda.
Ainda nesta segunda-feira, 18, Regina Volpato reapareceu em sua rede social após ficar dias afastadas por conta do falecimento de sua filha de quatro patas, Ágata. A apresentadora então explicou sua decisão de ficar ausente por uns dias e longe do trabalho.
Ver essa foto no Instagram
A apresentadora Regina Volpato lamentou a morte de sua cachorra Ágata nesta quinta-feira, 14. Em sua rede social, a famosa relembrou fotos ao lado de sua companheira, que foi adotada há quase 10 anos.
Relembrando os momentos cheios de amor com sua filha de quatro patas, a ex-funcionária do SBT falou sobre ter se despedido da pet de forma repentina. Regina Volpato não deu detalhes de como foi e o que aconteceu.
"Hoje me despedi da Ágata. Ela foi embora do mesmo jeito que chegou: de repente. Tenho certeza que ela e Tina estão felizes. Obrigada pelos últimos 9 anos de amor juntas", escreveu ela na publicação emocionante.
Ver essa foto no Instagram
