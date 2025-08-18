Regina Volpato reaparece após perder membro de sua família: 'Precisava'

Após se afastar da rede social por conta da morte de membro de sua família, Regina Volpato reaparece e explica decisão; veja o que aconteceu

A apresentadora Regina Volpato reapareceu em sua rede social nesta segunda-feira, 18, após ficar alguns dias afastadas depois da morte de sua cachorra Ágata no dia 14. Ainda abalada, a comunicadora revelou que decidiu se afastar para se recompor.

Muito triste ainda por ter pedido sua filha de quatro patas, ela comentou que ficou sem entrar na internet e sem trabalhar. A famosa ainda aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu.

"Desculpa o sumiço, mas eu precisava de uns dias para me acolher, para ficar um pouco quietinha, fazer jus a esse momento. A Ágata era muito importante na minha vida, mas essa semana eu retomo o trabalho, eu sai das redes sociais, eu não entrei na internet, não vi nada, eu fiquei aqui, dentro de casa, fiz algumas coisas, muito obrigada pelas mensagens de carinho, muito obrigada pela preocupação, mas era importante esse tempo, esses dias foram importantes para mim", contou.

E falou sobre ser aniversário de sua filha: "Essa semana eu retomo o trabalho, hoje é um dia muito especial para mim, aniversário da minha filha. Quando a Rafaela era pequenininha, dia 18 de agosto, já tinha em contrato que dia 18 eu não trabalhava".

Por fim, ela disse: "Peço a compreensão de quem esperava que eu compartilhasse mais e tal, eu venho pensando muito nisso, que a gente precisa elaborar, acomodar internamente o que acontece do lado de fora. Eu tive muito medo do domingo, porque domingo era um dia muito importante para gente, mas enfim a partir de hoje eu retomo a vida, os trabalhos".

Além de Ágata, Regina Volpato tem uma outra cachorrinha, Samanta, que foi adotada nos últimos meses pela comunicadora. A apresentadora tinhas as pets como suas companheiras em casa. Recentemente, a famosa postou um vídeo falando sobre sua escolha de ser "velha e sozinha". Ela refletiu sobre ser muito feliz ao ver sua herdeira tendo sua própria vida.

Regina Volpato reaparece após perder cachorra - Foto: Reprodução/Instagram

Regina Volpato lamenta morte de sua companheira

A apresentadora Regina Volpato lamentou a morte de sua cachorra Ágata nesta quinta-feira, 14. Em sua rede social, a famosa relembrou fotos ao lado de sua companheira, que foi adotada há quase 10 anos.

Relembrando os momentos cheios de amor com sua filha de quatro patas, a ex-funcionária do SBT falou sobre ter se despedido da pet de forma repentina. Regina Volpato não deu detalhes de como foi e o que aconteceu.

"Hoje me despedi da Ágata. Ela foi embora do mesmo jeito que chegou: de repente. Tenho certeza que ela e Tina estão felizes. Obrigada pelos últimos 9 anos de amor juntas", escreveu ela na publicação emocionante.