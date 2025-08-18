Rafa Kalimann se declara ao namorado Nattan nas redes sociais

Para comemorar o aniversário do namorado, Rafa Kalimann faz declaração para o cantor Nattan em suas redes sociais: "Amo muito você"

A ex-BBBRafa Kalimann aproveitou suas redes sociais para parabenizar seu namorado, o cantor Nattan,nesta segunda-feira, 18. A namorada do cantor publicou um texto em seu perfil, acompanhado de um carrossel de fotos e vídeos, a fim de homenageá-lo.

“Natanaeeeel, era pra ter sido ontem mas passamos seu dia tão colados que não quis me apegar em postar algo, porém acho importante esse registro aqui. Natanael tem algo raro e indecifrável, tem uma aura diferente, uma luz compartilhada pelo sorriso fácil, largo e verdadeiro. Ele é casa cheia, no volume máximo, pessoa colorida de vida, autêntico e sem medo algum de ser, de existir e de ocupar. Um filho bem amado de Deus, fiel com Ele. Tem humildade na alma”, iniciou ela.

“Tê-lo como meu parceiro de vida, o pai que tanto sonhei pros meus filhos, meu amigo com escuta atenciosa, uma alegria diária entusiasmada com a bateria sempre carregada me ajudou a reacender, a 'voltar pra casa', pra minha essência. Tá aí um de seus maiores dons, extrair o melhor que temos, fazer pulsar em quem chega perto a vontade de viver na intensidade certa, como a vida pede. Que bom que nos escolhemos, Natanael. Que bom poder agradecer todos os dias por você, por encontro de dois emocionados, que bom orar do seu lado todas as noites, que bom saber que o que hoje carrego dentro de mim, nosso maior sonho, jaja vai ter tanto de ti. Que alívio conhecer tão bem o pai que minha filha vai ter. Que baita sorte essa garota já tem. sinto um orgulho danado da família e o lar que estamos construindo”, continuou Rafa Kalimann.

“Tudo que peço e desejo é que Deus te abençoe e te blinde, que você continue realizando todos os seus sonhos como tem sido e que continue sendo tão íntegro com você, com sua felicidade, com sua família. Amo muito você”, concluiu a ex-BBB.

As comemorações para o aniversário de Nattan tiveram início no final de semana nos parques da Disney, em Orlando.

Vale lembrar que o casal está junto desde dezembro de 2024, e em junho deste ano, anunciou que está à espera de Zuza, a primeira filha.

