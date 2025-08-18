CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Rafa Kalimann se declara ao namorado Nattan nas redes sociais
Datas Especiais / Homenagens

Rafa Kalimann se declara ao namorado Nattan nas redes sociais

Para comemorar o aniversário do namorado, Rafa Kalimann faz declaração para o cantor Nattan em suas redes sociais: "Amo muito você"

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 16h52

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rafa Kalimann e Nattan
Rafa Kalimann e Nattan - Foto: Reprodução / Instagram

A ex-BBBRafa Kalimann aproveitou suas redes sociais para parabenizar seu namorado, o cantor Nattan,nesta segunda-feira, 18. A namorada do cantor publicou um texto em seu perfil, acompanhado de um carrossel de fotos e vídeos, a fim de homenageá-lo.

Natanaeeeel, era pra ter sido ontem mas passamos seu dia tão colados que não quis me apegar em postar algo, porém acho importante esse registro aqui. Natanael tem algo raro e indecifrável, tem uma aura diferente, uma luz compartilhada pelo sorriso fácil, largo e verdadeiro. Ele é casa cheia, no volume máximo, pessoa colorida de vida, autêntico e sem medo algum de ser, de existir e de ocupar. Um filho bem amado de Deus, fiel com Ele. Tem humildade na alma”, iniciou ela.

Tê-lo como meu parceiro de vida, o pai que tanto sonhei pros meus filhos, meu amigo com escuta atenciosa, uma alegria diária entusiasmada com a bateria sempre carregada me ajudou a reacender, a 'voltar pra casa', pra minha essência. Tá aí um de seus maiores dons, extrair o melhor que temos, fazer pulsar em quem chega perto a vontade de viver na intensidade certa, como a vida pede. Que bom que nos escolhemos, Natanael. Que bom poder agradecer todos os dias por você, por encontro de dois emocionados, que bom orar do seu lado todas as noites, que bom saber que o que hoje carrego dentro de mim, nosso maior sonho, jaja vai ter tanto de ti. Que alívio conhecer tão bem o pai que minha filha vai ter. Que baita sorte essa garota já tem. sinto um orgulho danado da família e o lar que estamos construindo”, continuou Rafa Kalimann.

Tudo que peço e desejo é que Deus te abençoe e te blinde, que você continue realizando todos os seus sonhos como tem sido e que continue sendo tão íntegro com você, com sua felicidade, com sua família. Amo muito você”, concluiu a ex-BBB.

As comemorações para o aniversário de Nattan tiveram início no final de semana nos parques da Disney, em Orlando.

Vale lembrar que o casal está junto desde dezembro de 2024, e em junho deste ano, anunciou que está à espera de Zuza, a primeira filha.

Leia também: Rafa Kalimann divide foto rara com a sogra, mãe de Nattan, em data especial

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

aniversárioRafa KalimannNattan
Rafa Kalimann Rafa Kalimann  

Leia também

Família!

Regina Volpato comemora aniversário da filha - Reprodução/Instagram

Regina Volpato comemora aniversário da filha com fotos raras: 'Orgulho'

Parabéns!

Viih Tube e Eliezer - Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube faz aniversário de 25 anos e ganha declaração especial de Eliezer

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Michelle Barros - Foto: Reprodução/Instagram

Michelle Barros surpreende ao recriar festa de infância 40 anos depois: 'Adorei'

Homenagem!

Zezé Di Camargo é pai de Wanessa e Camilla - Foto: Reprodução / Instagram

Filhas de Zezé Di Camargo se declaram ao cantor em data especial: 'Honra'

Família

Gilberto Gil celebra aniversário de Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Gilberto Gil escreve recado para a ex-mulher, Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil: 'Desejar'

Aniversário

Carolina Dieckmmann e o filho caçula, José - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'

Últimas notícias

Candinho (Sergio Guizé) e Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir
No ano de 2020, Samara Felippo teve pielonefrite e hoje está totalmente recuperadaMédico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'
Maíra CardiMaíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente
Viih Tube é do signo de leãoAniversário de Viih Tube: astróloga analisa mapa astral e dispara: 'Ninguém a derruba'
Faustão recebe alta da UTIFaustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico
Antonio Calloni em 'Terra Nostra'Antonio Calloni se emociona com volta de ‘Terra Nostra’ à TV
Leonardo e as netas MariasLeonardo se emociona ao falar dos netos: “É o melhor papel que tem”
NoneNathalie Marques orienta como prevenir queda capilar e sinais de envelhecimento
Ana Castela e Zé FelipePúblico se exalta com aparição de Zé Felipe em show de Ana Castela
Poliana, Zé Felipe, Virginia e LeonardoLeonardo admite que ainda não superou o término de Zé Felipe e Virginia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade