  1. Datas Especiais
  2. Poliana Rocha manda recado para a esposa de Pedro Leonardo: 'Desejo'
No aniversário da esposa de Pedro Leonardo, Poliana Rocha manda recado para a influencer e mostra sua consideração por ela; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 14h26

Poliana Rocha manda recado para Thais Gebelein - Reprodução/Instagram

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mandou um recado no aniversário da mulher de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein. Nesta segunda-feira, 01, a mãe de Zé Felipe escreveu a declaração em seus stories para a influencer e mostrou sua consideração.

Com uma foto tirada na fazenda Talismã, ao lado da arquiteta de formação, a companheira do sertanejo fez a homenagem e desejou tudo de melhor para a aniversariante, que tem duas filhas com seu enteado.

"Tha... Parabéns... Desejo muita saúde, amor, alegrias e conquistas na sua vida! Que cada novo ano traga ainda mais motivos para sorrir e agradecer! Seja muito feliz!", desejou a empresária para a familiar.

Ainda nos últimos dias, antes de seu aniversário Thais Gebelein passou por um "combo" de cirurgias. A influenciadora digital resolveu fazer alguns procedimentos cirúrgicos para mudar sua aparência após duas gestações.

Poliana Rocha manda recado para esposa de Pedro Leonardo
Poliana Rocha manda recado para esposa de Pedro Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se pronuncia após vídeo da mãe de Virginia

A mãe de Zé Felipe, a influenciadora digital Poliana Rocha, fez um pronunciamento em seus stories após viralizar um vídeo da mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, desejando um feliz Dia dos Pais para a filha.

Depois da repercussão na rede social, a esposa de Leonardo se posicionou e esclareceu que não há rivalidades entre as famílias. A ex-sogra da apresentadora do SBT ainda revelou que ela, o esposo e Margareth sofreram muito com a separação.

"Gente, internet terra sem lei, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia tudo virou ataque pessoal. E sabe que eu venho falar para vocês, porque é triste sabe por que? Porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias e isso é muito triste, por isso que eu venho aqui e me posiciono, eu falo, porque é triste, as famílias, o relacionamento deles, a relação deles deu certo cinco anos e acabou, mas o relacionamento que foi construído com a família não acabou não, nós temos um relacionamento de respeito, de cumplicidade, de carinho, de amor, de acolhimento e isso não é assim ó, vou virar a chavinha e acabou o relacionamento com a família toda, não é a assim não e nem quero que seja assim para falar a verdade para vocês, porque eu acho que a gente precisa ter uma harmonia muito grande para gente criar nossos netos então assim, eu falo para vocês: parem com esse mimi, o que tiver que falar, nós somos adultas a gente chega conversa e fala, não fiquem destilando veneno em duas famílias",explicou e falou mais.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

