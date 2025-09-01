Poliana Rocha manda recado para a esposa de Pedro Leonardo: 'Desejo'

No aniversário da esposa de Pedro Leonardo, Poliana Rocha manda recado para a influencer e mostra sua consideração por ela; veja
A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mandou um recado no aniversário da mulher de Pedro Leonardo, a influencer Thais Gebelein. Nesta segunda-feira, 01, a mãe de Zé Felipe escreveu a declaração em seus stories para a influencer e mostrou sua consideração.
Com uma foto tirada na fazenda Talismã, ao lado da arquiteta de formação, a companheira do sertanejo fez a homenagem e desejou tudo de melhor para a aniversariante, que tem duas filhas com seu enteado.
"Tha... Parabéns... Desejo muita saúde, amor, alegrias e conquistas na sua vida! Que cada novo ano traga ainda mais motivos para sorrir e agradecer! Seja muito feliz!", desejou a empresária para a familiar.
Ainda nos últimos dias, antes de seu aniversário Thais Gebelein passou por um "combo" de cirurgias. A influenciadora digital resolveu fazer alguns procedimentos cirúrgicos para mudar sua aparência após duas gestações.
A mãe de Zé Felipe, a influenciadora digital Poliana Rocha, fez um pronunciamento em seus stories após viralizar um vídeo da mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, desejando um feliz Dia dos Pais para a filha.
Depois da repercussão na rede social, a esposa de Leonardo se posicionou e esclareceu que não há rivalidades entre as famílias. A ex-sogra da apresentadora do SBT ainda revelou que ela, o esposo e Margareth sofreram muito com a separação.
"Gente, internet terra sem lei, depois da separação do Zé Felipe e da Virginia tudo virou ataque pessoal. E sabe que eu venho falar para vocês, porque é triste sabe por que? Porque as pessoas querem ver uma rivalidade entre duas famílias e isso é muito triste, por isso que eu venho aqui e me posiciono, eu falo, porque é triste, as famílias, o relacionamento deles, a relação deles deu certo cinco anos e acabou, mas o relacionamento que foi construído com a família não acabou não, nós temos um relacionamento de respeito, de cumplicidade, de carinho, de amor, de acolhimento e isso não é assim ó, vou virar a chavinha e acabou o relacionamento com a família toda, não é a assim não e nem quero que seja assim para falar a verdade para vocês, porque eu acho que a gente precisa ter uma harmonia muito grande para gente criar nossos netos então assim, eu falo para vocês: parem com esse mimi, o que tiver que falar, nós somos adultas a gente chega conversa e fala, não fiquem destilando veneno em duas famílias",explicou e falou mais.
