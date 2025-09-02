CARAS Brasil
  2. Mônica Martelli posta registros raros com a filha em data especial: 'Mudou a minha vida'
Datas Especiais / Homenagem!

Mônica Martelli posta registros raros com a filha em data especial: 'Mudou a minha vida'

A atriz Mônica Martelli escreveu uma bela homenagem ao comemorar nas redes sociais o aniversário de 16 anos de sua filha, Julia

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 12h04

Mônica Martelli comemora o aniversário da filha, Julia
Mônica Martelli comemora o aniversário da filha, Julia - Foto: Reprodução/Instagram

Mônica Martelli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo com vários momentos especiais ao lado de sua filha, Julia.

A atriz mostrou momentos recentes e de quando a menina era mais nova, e aproveitou o registro para comemorar o aniversário dela. A jovem, fruto de seu relacionamento com o produtor musical Jerry Marques, completou 16 anos de vida nesta terça-feira, 2. 

"Julia, minha Ju, faz hoje 16 anos. Dia 02 de setembro de 2009 é a data que mudou a minha vida pra sempre. Às 15:23, você veio ao mundo!! Quero celebrar sua vida grudada em você. Como é bom te ver crescer, essa menina tão decidida, engraçada, estilosa, de cabelo rosa, cheia de personalidade, apaixonada por Rita Lee, alegre, amada pelos amigos, a mais figura, cheia de paixões", começou a homenagem. 

Em seguida, Martelli contou um pedido que Julia fez para comemorar seu aniversário. "Pediu de aniversário que eu assistisse o musical 'Hamilton' pela décima vez com ela pela TV. Sua paixão atual. Sensível, empática, chora com as dores do outro, quer ajudar todo mundo", acrescentou. 

Por fim, a atriz se declarou para a herdeira. "Tenho um orgulho enorme da sua inteligência e dos seus inúmeros talentos. Que você consiga identificá-los e segui-los. Minha grande parceira de vida. Te amo infinito, te amo profundamente, você é razão primeira da minha existência", finalizou. 

Confira: 

Mônica Martelli celebra aniversário de seu namorado

A atriz Mônica Martelli está celebrando o aniversário do namorado, o empresário Fernando Alterio. Em sua rede social, escritora fez um álbum com várias fotos ao lado do companheiro e se declarou. Em um relacionamento sério com o milionário há seis anos, a famosa escreveu uma homenagem falando o quanto ama compartilhar a vida com ele.

"Meu amor, vamos celebrar sua vida com toda a alegria que você tem e espalha pelo mundo. Viver ao seu lado é um espetáculo sem intervalos. Intenso, com emoção, bom humor e que sempre nos surpreende. Entre uma alegria contagiante e uma seriedade inabalável, o seu lado afetuoso está lá, sempre presente e isso o torna especial", disse.

E continuou a declaração: "Que você continue trilhando a vida como você é, cheio de desejos. Seus desejos te movem e movem todo mundo ao seu redor. Estamos de mãos dadas! Te amo muito. Vou continuar desarrumando um pouco a sua vida pra dar ainda mais emoção! Amore mio! Feliz aniversário".

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

