Maria Padilha se declara ao marido em data festiva: 'A vida com você é melhor'

A atriz Maria Padilha resgatou algumas fotos junto com o marido, Brenno Meneghel, em homenagem ao aniversário do amado; confira!

A atriz Maria Padilha usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem de aniversário ao marido, Brenno Meneghel, que completou mais um ano de vida no último domingo, 1. Em celebração a data especial, a artista abriu um álbum de fotos do casal registradas em diversos momentos da relação.

Além de cliques atuais, Maria também selecionou imagens do começo do relacionamento, iniciado em 2014. Na legenda da postagem, a atriz parabenizou o amado pelo aniversário e ressaltou o quanto é apaixonada por ele.

"Dia dele. Que é tantos e tanto! O geminiano que sacoleja e transforma a minha vida há quase 11 anos. Meu companheiro no frio e no calor, na terra, na água, no ar e no fogo. O improvável que virou o mais provável. Meu parceiro na coragem. O meu amor, o ‘amorzinho’ do meu filho Manoel. Te desejo o que você desejar, sempre! A vida com você é sempre melhor", declarou ela.

Nos comentários, diversos amigos famosos de Maria Padilha também deixaram mensagens carinhosas de felicitações para Brenno Meneghel: "Felicidades", desejou o ator Ary Fontoura. "Felicidades mil ao querido Brenno!", escreveu a atriz Glória Pires. "Amo o casal! Viva o Brenno!", disse a atriz Silvia Buarque.

O filho de Maria Padilha

Em março deste ano, Maria Padilha prestou uma linda homenagem ao filho, Manoel, que completou 13 anos de vida. Em seu perfil oficial, a atriz publicou uma sequência de fotos especiais do menino, incluindo cliques de quando ele ainda era bebê.

Na legenda, a artista destacou o quanto torce pela felicidade do herdeiro. "Hoje meu pequeno grande homem faz 13 anos. Que seu caminho seja sempre cheio de amor e alegria para superar os desafios. Te amo meu Manoel", escreveu Maria Padilha.

Além da atriz, diversos outros internautas também deixaram mensagens de felicitações ao menino nos comentários; confira os registros de Maria Padilha com o filho!

