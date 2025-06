Marcello Melo Jr celebra aniversário de Mell Muzzillo com vídeo romântico: 'Te amo'

A atriz Mell Muzzillo está completando mais um ano de vida e foi presenteada com uma declaração do namorado, o ator Marcello Melo Jr

A atriz Mell Muzzillo está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 4, e foi presenteada com uma declaração do namorado, o ator Marcello Melo Jr., que celebrou a data especial com uma homenagem nas redes sociais.

Na publicação, o artista compartilhou um vídeo ao lado da companheiro, reunindo diversos momentos especiais do casal. Entre eles, cenas de carinho, com beijos, abraços e risadas. E ele adicionou uma legenda com intervalos entre as frases para, segundo ele, expressar o tempo que demorou a encontrar o amor.

"Leia a Legenda até o Final... Nossa, pra que isso.. Porque o AMOR é ASSIM... Demora a Encontrar!!!! Te amo. Parabéns", escreveu ele. Mell reagiu nos comentários. "Ai, meu amor. Meu amor doce. Te amo tanto, compartilhar essa vida contigo é bom demais! Obrigada por cuidar da gente", disse ela.

Quando Mell Muzzillo assumiu namoro com Marcello Melo Jr?

Em novembro, a atriz falou sobre a decisão de esperar para anunciar o relacionamento. "As pessoas sempre têm mania de rotular tudo, e agora, sim, acho que a gente está seguro, por dizer assim. É uma relação sólida", afirmou Mel.

E ela também falou sobre a admiração pelo companheiro. "Todo mundo precisa de um pouco de apoio, todo mundo que é artista. E a gente poder se apoiar e dar suporte um ao outro faz total diferença", analisou.

"A gente é muito parecido, eu tenho muita admiração. Antes de qualquer coisa é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é incrível, um ser humano incrível, escorpiano, charmoso. Estou muito feliz de estar aqui", completou.

Vale lembrar que Mell Muzzillo, de 19 anos, e Marcello, de 36 anos, se conheceram durante as gravações da novela das 21h, Renascer, em que formaram um par romântico. Ela deu vida a Ritinha e o artista, José Bento. Rumores de um romance entre eles começaram em meados de junho.

