  1. Datas Especiais
  2. Leandra Leal chega aos 43 anos; atriz é vilã da próxima novela das sete
Datas Especiais / VEM AÍ

Leandra Leal chega aos 43 anos; atriz é vilã da próxima novela das sete

Atriz renomada na televisão, Leandra Leal é vilã country de Coração Acelerado, próxima novela das 19h da TV Globo; relembre a trajetória

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 08/09/2025, às 14h10

Leandra Leal completa 43 anos - Foto: Reprodução/Instagram
Leandra Leal completa 43 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira, 08, Leandra Leal completa 43 anos. Atriz, diretora e autora, começou a carreira na infância aos 8 anos, quando participou do último episódio da versão original de Pantanal, a qual sua mãe trabalhava. Em 2025, carrega uma longa trajetória repleta de sucessos e adiciona um novo trabalho à lista.

Carreira de Sucessos

Neta do produtor cultural Américo Leal e filha da atriz Ângela Leal, Leandra cresceu em meio à mãe e seus amigos artistas. Após o trabalho em Pantanal, esteve na série juvenil Confissões de Adolescentes (1994-1995) da TV Cultura, dando à Mariana. Em 1995, esteve em Explode Coração com a personagem Yanka, uma cigana que se apaixona pelo pretendente de sua irmã mais velha. 

Com apenas 13 anos, recebeu seu primeiro prêmio nacional e internacional por seu primeiro filme, A Ostra e o Vento, onde contracenou com atores como Lima Duarte e Fernanda Torres. Durante os anos, participou de novelas como A Indomada (1997), Pecado Capital (1998), O Cravo e a Rosa (2000) e Insensato Coração (2011). 

Nos anos 2000, filmou O Homem que Copiava (2003), de Jorge Furtado, além de começar as preparações para gravar o longa-metragem Cazuza - O Tempo Não Para (2004), da diretora Sandra Werneck, onde interpretou Bebel, melhor amiga do cantor.

Em 2025, estrelou no longa-metragem Os Enforcados ao lado de Irandhir Santos. Com direção de Fernando Coimbra, a trama segue Regina e Valério, que se vê preso a dívidas e traições herdadas da família dele. O casal mergulha em uma espiral de violência sem fim e toma contornos shakespearianos quando decidem assassinar o tio de Valério para assumir os negócios ilícitos da família.

Coração Acelerado

Com previsão de estreia para janeiro de 2026, após o final de Dona de Mim, Leandra Leal retorna ao horário das 19 horas da TV Globo com a novela Coração Acelerado, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. Na trama, a atriz interpreta Zilá, uma divertida vilã country e poderosa empresária.

A novela possui foco no protagonismo feminino e terá a música sertaneja como pano de fundo. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz comentou sobre o novo trabalho: “Acho o feminejo muito maneiro, a presença feminina no sertanejo, que também não é de agora, porque tem Roberta Miranda, e muitas outras”.

O projeto fará homenagem a artistas do chamado "feminejo" como Marília Mendonça, que aparecerá no primeiro capítulo. Além disso, Ana Castela e da dupla Maiara e Maraísa têm participações confirmadas na trama.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ LEANDRA LEAL NO INSTAGRAM:

Leia também: Leandra Leal fala sobre experiência de gravar filme com mãe e filha

Leandra Leal Leandra Leal  

