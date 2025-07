Juliana Silveira chama atenção ao postar fotos raras no aniversário do filho

A atriz Juliana Silveira compartilhou nas redes sociais fotos em família para comemorar o aniversário de 14 anos do filho, Bento

Juliana Silveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques raros do seu filho, Bento. O menino, fruto de seu casamento com João Vergara, completou 14 anos nesta terça-feira, 22.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou os primeiros registros da viagem que está fazendo com o marido e o herdeiro para Buenos Aires, na Argentina, e escreveu uma bela mensagem para ele. "Nosso Bento, hoje você faz 14 anos… e o nosso coração transborda de amor, orgulho e encantamento", começou.

"É um privilégio ver de perto o ser humano incrível que você está se tornando: sensível, inteligente, divertido, questionador, leal e tão cheio de luz. Você tem uma alma antiga e, ao mesmo tempo, uma alegria que renova tudo ao redor. Sua presença transforma os nossos dias e dá sentido à nossa caminhada. A gente te ama mais do que qualquer palavra possa traduzir", acrescentou a famosa.

Juliana completou a homenagem se declarando para Bento. "Que essa nova volta ao sol te traga experiências bonitas, amizades verdadeiras, coragem para sonhar alto e leveza para curtir cada momento. Continue sendo exatamente quem você é. O mundo precisa da sua essência. Feliz 14 anos, amor da nossa vida. Com todo o amor do mundo, Mamãe e Papai", finalizou.

Juliana Silveira revela que sofreu após fazer 'Floribella'

A atriz Juliana Silveira contou em entrevista ao Sensacional da RedeTV! que precisou fazer terapia após o fim de seu papel na novela Floribella. No bate-papo com Daniela Albuquerque, a artista relembrou a época marcante de sua carreira. "Foi um sucesso muito grande, mas depois para me desapegar, me custou. Voltei para a terapia", revelou sobre o papel vivido em 2005. Além disso, a famosa contou como a personagem mudou sua vida. Saiba mais!

