Juliana Silveira revela que sofreu após fazer 'Floribella': 'Terapia'

Após grande sucesso em 'Floribella', novela da Band de 2005, atriz Juliana Silveira revela que sofreu consequências e precisou fazer terapia

A atriz Juliana Silveira contou em entrevista ao Sensacional da RedeTV! que precisou fazer terapia após o fim de seu papel na novela Floribella. No bate-papo, que vai ao ar nesta quninta-feira, 27, às 22h30, com Daniela Albuquerque, a artista relembrou a época marcante de sua carreira.

"Foi um sucesso muito grande, mas depois para me desapegar, me custou. Voltei para a terapia” , revelou sobre o papel vivido em 2005.

Juliana Silveira contou como a personagem mudou sua vida. “Virei a Floribella na época. Gravava a novela de segunda a sábado e no domingo tinha show ou divulgação [...]. Quando ia na rádio, eu falava: ‘Posso ir assim de Juliana?’. Mas não, eles me vestiam de Floribella. Foram dois anos assim, até que casei com o príncipe e fui embora viver o personagem mesmo”, brincou, referindo-se ao ator Roger Gobeth, seu par romântico na trama, que viria a se tornar seu noivo na vida real. O casal rompeu o relacionamento em 2009, antes de consagrar a união.

Juliana Silveira e Daniela Albuquerque - Foto: Divulgação RedeTV!

Como Juliana Silveira iniciou a carreira

Aos 44 anos, Juliana Silveira contou ao Sensacional como iniciou sua carreira artística aos 13 anos ao participar da plateia de um programa da apresentadora Angélica, quando entrou para o time das “Angelicats” , assistentes de palco da atração.

“No intervalo um produtor pediu que eu ficasse até o fim da gravação, porque a Angélica queria fazer um teste comigo. Ela estava procurando alguém e eu apareci no programa, na hora certa, no momento certo”, falou.

A apresentadora foi também quem incentivou a atriz a se inscrever em testes para novela, o que deu início a uma carreira que já dura mais de duas décadas. Entre os personagens que interpretou, uma trama do extinto “Você Decide” trouxe um dos momentos mais desafiadores da profissão. “Foi a minha primeira vez em uma cena de sexo. Fiquei pensando: 'Será que você vai dar conta?'. Aquela cena era muito delicada e não me arrependo, acho uma cena belíssima, mas é uma coisa que mais pra frente eu não quis voltar a fazer por um tempo”, disse.

Ainda no bate-papo com Daniela Albuquerque, Juliana relembrou um episódio no ambiente de trabalho que, segundo ela, só compreendeu que se tratava de assédio um tempo depois. “Começou com bilhetinho no carro, mensagens e eu não tinha o número [da pessoa]. Quando descobri quem era, a situação piorou, porque era alguém em um cargo de poder. Fui falar com a pessoa, que fingiu que entendeu. Eu estava fazendo meu trabalho e a coisa foi degringolando”, revelou.

“A gota d’água foi uma cena que eu estava desmaiada e tomaria um tapa. Falei: ‘Não posso receber o tapa de verdade, [...] tem que ser técnico’. Tinha que contar até três pra eu virar e acompanhar o tapa com o corpo. Ouvi ele falando para a atriz: ‘Eu vou contar até três, mas quando chegar no dois, você chalapa a cara dela’. [...] Não deu nem tempo de reagir. Quando levantei, ali pra mim foi o limite”, relatou. “Tive que ir à direção acima, aconteceu uma vez só e foi super bem resolvido”, concluiu.

A entrevista completa com Juliana Silveira será exibida no Sensacional desta quinta-feira, 27, às 22h30 na RedeTV!.

