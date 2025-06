Jeniffer Nascimento impressiona com homenagem para a mãe: 'Minha fortaleza'

Nas redes sociais, a atriz Jeniffer Nascimento abriu o coração ao comemorar o aniversário de sua mãe, dona Sandra Nascimento

Jeniffer Nascimento usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua mãe, Sandra Nascimento, que completa mais um ano de vida nesta quita-feira, 26.

A atriz compartilhou uma foto em que aparece com a mãe no lançamento da novela Êta Mundo Melhor, que estreia na próxima segunda-feira, 30, na Globo, e ressaltou a importância de Sandra para que ela realizasse todos os seus sonhos. No novo trabalho, Jeniffer voltará a interpretar a personagem Dita, de Êta Mundo Bom! (2016), só que dessa vez, ela será protagonista ao lado de Sergio Guizé, o Candinho.

"Hoje é aniversário da minha fortaleza, do meu alicerce, de um grande amor da minha vida, chamada Sandra, vulgo Mamis. Sei que o momento está repetitivo, mas escolhi essa foto do lançamento da novela porque sei que o maior presente de aniversário da minha mãe este ano é esse meu protagonismo", afirmou a artista no começo da homenagem.

"Qualquer um que conheceu a mini Jenny conhece a Sandra, que ficava lá horas sentada enquanto eu estava nas aulas, que viajava comigo na turnê das peças, que abdicou de grande parte de sua vida pessoal para que eu realizasse os meus sonhos", recordou.

Jeniffer, que é mãe de Lara, de um aninho, fruto de seu relacionamento com Jean Amorim, seguiu o texto exaltando o bom relacionamento com Sandra. "Mãe hoje, depois de ser mãe, só consigo te amar ainda mais e agradecer por você ser a melhor Vovó do universo (não é à toa que foi a primeira palavra que a Larinha falou) e por ter, junto comigo, construído esse caminho que pavimentamos juntas, de mãos dadas, quando nem sabíamos qual caminho percorrer para eu chegar. Eu te amo muito, mãe, te honro e espero que Deus continue me dando muitas oportunidades de realizar os seus sonhos. Feliz aniversário, minha melhor amiga! Te amo infinito!", finalizou.

