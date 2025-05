Helena Ranaldi recebe surpresa do filho, Pedro Waddington, em seu aniversário

A atriz Helena Ranaldi foi surpreendida pelo filho, o também ator Pedro Waddington, durante celebração de seu aniversário de 59 anos

Helena Ranaldi viveu um momento bastante especial no último sábado, 24! A atriz, que completou 59 anos de vida, ganhou uma 'festinha simples' de amigos e familiares para celebrar o início de seu novo ciclo.

Por meio das redes sociais, Helena compartilhou com o público alguns registros da comemoração, com direito a 'parabéns para você'. Além da festinha, a atriz também foi surpreendida com a chegada do filho , o ator Pedro Waddington, que retornou rapidamente para o Rio de Janeiro após um compromisso em São Paulo.

"Ontem foi meu aniversário e tive a alegria de comemorar com minha família e amigos. Foi uma noite linda e feliz, mas a alegria ficou completa, quando de surpresa, chegou meu filho vindo do Rio pra comemorar essa data ao meu lado! Obrigada filho pelo seu gesto de amor", escreveu a atriz na legenda de uma foto ao lado do herdeiro.

Nos comentários da postagem, diversos amigos e fãs de Helena Ranaldi deixaram mensagens carinhosas de felicitações pelo seu aniversário. "Amo você! Happy Bday, minha amiga linda! Todas as bençãos para você!", declarou a atriz Flávia Monteiro. "Lindos! surpresa maravilhosa. Parabéns Helena", disse outra. "Que lindos, quanto amor em uma foto", falou mais uma.

Helena Ranaldi elogia o trabalho do filho

Em abril deste ano, a atriz Helena Ranaldi e o filho, o ator Pedro Waddington, marcaram presença na festa dos 60 anos da Globo. Os dois surgiram elegantes na entrada do evento e esbanjaram sintonia - além da semelhança física entre mãe e filho.

Durante uma conversa com os jornalistas, Helena elogiou o trabalho de estreia do filho na TV. Pedro interpreta o Tiago no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Ao ser questionada sobre o que está achando do trabalho do filho, ela disse: "Muito orgulho. Estou muito feliz porque acho que o Pedro está se encontrando em uma profissão que é a minha profissão e eu acho muito especial".

