  2. Gabriella Saraivah completa 21 anos; atriz vive novo trabalho nos EUA
Atriz mirim, Gabriella Saraivah mudou para os Estados Unidos com a família aos 15 anos em busca de uma carreira internacional; saiba mais

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 11/09/2025, às 12h37

Nesta quinta-feira, 11, Gabriella Saraivah completa 21 anos - Foto: Reprodução/Instagram
Nesta quinta-feira, 11, Gabriella Saraivah completa 21 anos. A atriz mirim começou a carreira com apenas dois anos em campanhas publicitárias, mas fez sucesso entre o público brasileiro com seu trabalho em novelas infantis.

Gabriella começou no teatro com apenas três anos de idade e durante a infância, começou a postar vídeos em um canal do youtube que possui até hoje. A sua estreia na televisão, no entanto, não ocorreu até 2012, quando participou da novela Avenida Brasil da TV Globo, como Miluce, filha da personagem de Vera Holtz.

A carreira da atriz passou por uma reviravolta após assumir o papel de Tati no remake da novela infantil Chiquititas, que foi sucesso com o público jovem brasileiro. A partir desse momento, Gabriella ganhou notoriedade e passou a integrar o grupo de atores mirins mais conhecidos no Brasil.

Em 2015, Gabriella voltou à TV Globo para participar do folhetim Além do Tempo e dois anos depois, competiu no quadro Dancinha dos Famosos, do programa Domingão do Faustão. Durante esse período, a artista também participou da turnê do musical Kids Music Festival.

Um novo caminho em uma nova casa

Aos 15 anos, Gabriella resolveu buscar novas oportunidades no mercado internacional e mudou-se para os Estados Unidos ao lado da mãe e do irmão. No primeiro momento, a família se instalou em Aliso Viejo, uma cidade na Califórnia que ficava à apenas 80 quilômetros de Los Angeles.

A vida americana, no entanto, não ocorreu da forma esperada e a família Saraiva precisou lidar com inúmeros obstáculos e frustrações em seu cotidiano. A atriz ingressou na Orange County School of the Arts, que possui um currículo focado nas artes, procurando facilitar sua busca por papéis em seriados ou filmes, mas não teve sorte.

Diante da situação, Gabriella e seus familiares precisaram buscar oportunidades de trabalho em diversas áreas: “Já fiz muitos trabalhos como babá, trabalhei como motorista em entregas por aplicativo no início e como influenciadora, já que sou procurada pelas marcas”, afirmou a artista.

Recentemente, a artista ingressou no curso de Psicologia da Universidade da Califórnia (UCI), em Irvine, uma das dez melhores instituições públicas do país: “Aqui e no Brasil, ser atriz é instável. Não é sempre que vai haver trabalho e você pode ficar meses sem fazer algo. Decidi buscar uma coisa que me gerasse mais renda e com a qual me identificasse também”, contou Gabriella em entrevista à Marie Claire.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ GABRIELLA SARAIVAH NO INSTAGRAM:

Leia também: Ex-Chiquititas, Gabriella Saraivah desabafa após ser acusada de obrigar a mãe a morar nos EUA

aniversárioGabriella Saraivah

