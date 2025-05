Ex-Chiquititas, Gabriella Saraivah desabafa após ser acusada de obrigar a mãe a morar nos EUA

A atriz Gabriella Saraivah surge nas redes sociais ao lado da mãe para esclarecer e responder às acusações feitas por internautas

A atriz Gabriella Saraivah, de 20 anos, desabafou sobre as acusações de internautas que a criticaram por supostamente obrigar sua mãe, Juliana Saraivah, a morar nos Estados Unidos.

Residente nos EUA desde 2020, Gabriella e sua mãe gravaram um vídeo juntas relatando as dificuldades enfrentadas no país, chegando a cogitar desistir por vários motivos. “Cheguei aqui sem falar nada de inglês, tô falando que nem uma criança de 2 anos de idade. Isso pra mim é uma coisa muito difícil. Como vou falar com um médico? Já me fez pensar em desistir muitas vezes”, revelou Juliana.

Apesar dos desafios, Gabriella explica que sempre teve o sonho de viver nos Estados Unidos. “Eu tinha uma carreira consolidada no Brasil, trabalhava bastante, nunca ficava muito tempo parada, mudando pra cá, começa do zero”.

Ela também comentou sobre a pressão externa que sente, especialmente da indústria artística. “Tem muita pressão externa. ‘Gabi, não vai voltar a fazer novela?’, diretores, produtores, aí, às vezes, a gente fica ‘será que fiz merda?’”, completou.

Desabafo

A atriz expressou seus sentimentos sobre a vida de imigrante e a decisão de morar nos EUA. “Sábado eu acordei muito triste. É a vida do imigrante, a gente fica triste. Hoje, eu tô melhor. Estou aqui por um sonho meu de criar meus filhos e dar uma boa educação por ela. Não estou sendo obrigado por ela. Estamos aqui, fortes e resistentes" , disse a ex-Chiquititas.

Ela também falou sobre os altos e baixos dessa experiência e rebateu as acusações que recebeu. "É gente, tem altos e baixos, assim como todo mundo tem na vida (…) Eu sou muito grata a tudo o que ela tem feito, mas não é como se eu obrigasse, prendesse ela e falasse: 'você vai ficar aqui pelo meu sonho'. Eu tô chateada com os comentários, falando que eu tô deixando todo mundo mal pelo meu sonho".

Juliana Saraivah ressaltou o desejo que tem para os filhos. "Se ela fizesse isso, ia ficar ainda mais triste. O sonho dela é ver a gente formado, com sucesso. Eu ainda não tô formada" , acrescentou.

