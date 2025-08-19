CARAS Brasil
  2. Filha de Marcos Palmeira faz bela homenagem ao pai em data especial
Datas Especiais / Aniversário

Filha de Marcos Palmeira faz bela homenagem ao pai em data especial

Aniversariante do dia, o ator Marcos Palmeira foi surpreendido com uma declaração bastante especial da única filha, Julia Mautner: 'Sorte'

por Rafaela Oliveira
Publicado em 19/08/2025, às 13h28

Marcos Palmeira e a filha, Julia Mautner
Marcos Palmeira e a filha, Julia Mautner - Foto: Reprodução / Instagram

Dia de festa na casa de Marcos Palmeira! Nesta terça-feira, 19, o ator, que completa mais um ano de vida, foi surpreendido com uma bela homenagem da filha, Julia Mautner. A jovem, de 17 anos atualmente, é a única herdeira do artista, fruto da antiga união com a diretora de novelas Amora Mautner.

Em celebração a data especial, Julia publicou em suas redes sociais uma sequência de fotos ao lado de Marcos e exaltou a existência da grande cumplicidade entre os dois. A filha do artista ainda mencionou os ensinamentos repassados por ele e relembrou detalhes que marcam a relação única entre pai e filha.

"Meu pai. Que sorte eu tenho de ter muito dele em mim. Ele sabe tudo sobre mim e eu quero saber sempre mais e mais sobre ele. A gente viaja só nós dois e é sempre a coisa mais incrível do mundo, eu e ele descobrindo lugares novos (privilégio de filhos únicos). Ele faz apartação e eu fico doida pra aprender também, mesmo sabendo que nunca aprenderia. Ele sabe dançar como ninguém, mas finge modéstia antes de se soltar", iniciou a filha de Marcos Palmeira.

"Ele me ama do jeito que eu sou, e isso é a melhor coisa do mundo. As gargalhadas mais intensas da minha vida foram com ele, e eu tenho certeza absoluta de que ele se lembra de cada uma. Tãaaaao bom ser grudada nele!!! Sinto que sou a pessoa mais sortuda do mundo. Um dia ele me disse que antes de eu nascer ele tinha a maior dificuldade de chorar, mas eu não sei se acredito muito não, porque ô coração mole e sensível…", continuou Julia Mautner em outro trecho.

Vale lembrar que Marcos Palmeira e Amora Mautner foram casados de 2005 a 2012. Atualmente, o ator é casado com Gabriela Gastal.

Confira as fotos de Marcos Palmeira com a filha:

A conquista de Marcos Palmeira no elenco de Pantanal

O ator Marcos Palmeira, que integrou o elenco do remake da novela Pantanal em 2022, na TV Globo, também participou da primeira versão da trama, exibida nos anos 90 pela TV Manchete, interpretando o personagem Tadeu. No entanto, o artista contou que precisou batalhar bastante para conquistar seu lugar no elenco.

Em recente entrevista ao jornal O Globo, o carioca recordou que o papel ficou disponível porque os principais nomes da época não aceitaram deixar a Globo. Marcos, então, contou que conquistou espaço na trama graças à sua determinação.

"Eu fui e falei: 'Quero fazer'. Ele [Jayme Monjardim, diretor] disse: 'Você é muito carioca'. Eu batalhei muito, pedi, fui à Manchete: 'Jayme, deixa eu fazer'. Foi interessante porque ninguém me conhecia", relembrou Marcos Palmeira; confira mais detalhes!

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

