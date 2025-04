Marcos Palmeira relembra como conquistou seu lugar no elenco de Pantanal: ‘Batalhei’

O ator Marcos Palmeira relembra os desafios enfrentados para conquistar um papel na primeira versão da novela Pantanal; saiba detalhes!

O ator Marcos Palmeira, que integrou o elenco do remake da novela Pantanal em 2022, na TV Globo, também participou da primeira versão da trama, exibida nos anos 90 pela TV Manchete, interpretando o personagem Tadeu. No entanto, o artista contou que precisou batalhar bastante para conquistar seu lugar no elenco.

O carioca recordou que o papel ficou disponível porque os principais nomes da época não aceitaram deixar a Globo: "O desejo do Jayme [Monjardim, diretor] era ter Maurício Mattar, Roberto Battaglin ou Alexandre Frota, que estavam bombando como galãs. Mas aí ninguém quis sair da Globo, e abriu para teste", revelou Marcos em entrevista ao videocast Novelão, do jornal O Globo.

Marcos Palmeira conquistou o papel graças à sua determinação. "Eu fui e falei: 'Quero fazer'. Ele disse: 'Você é muito carioca'. Eu batalhei muito, pedi, fui à Manchete: 'Jayme, deixa eu fazer'. Foi interessante porque ninguém me conhecia" , disse.

"Eu tinha feito Vale Tudo antes, mas não havia esse registro de que eu era o ator de Vale Tudo. E aí a Manchete começou a receber carta perguntando quem era aquele pantaneiro que eles arrumaram lá. Eu quase chorei. Foi o maior elogio que recebi até hoje" , completou.

O ator comentou as críticas que vêm surgindo ao longo dos últimos anos: "As pessoas estão sempre julgando. Posso repetir vários personagens parecidos se eu achar que eles têm coisas diferentes, que me acrescentam. Fazer repetição não me interessa", concluiu.

Nascido em 19 de agosto de 1963, no Rio de Janeiro, Marcos Palmeira é um ator com uma extensa trajetória na televisão; é conhecido por papéis em novelas como Renascer, Pantanal, A Dona do Pedaço e Vale Tudo.

Ele é casado com Gabriela Gastal e pai de Julia Palmeira, fruto de seu relacionamento anterior com a diretora Amora Mautner.

