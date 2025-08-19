CARAS Brasil
Fabiana Scaranzi, ex-Garota do Tempo, homenageia o filho e choca seguidores

Fabiana Scaranzi, jornalista e ex-garota do tempo do Jornal Nacional, comemora aniversário de seu filho nas redes e gera comentários: “Parecem irmãos”

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 19/08/2025, às 15h39

Fabiana e Felipe Scaranzi
Fabiana e Felipe Scaranzi - Foto: Reprodução / Instagram

A jornalista e ex-garota do tempo do Jornal Nacional, Fabiana Scaranzi utilizou as redes sociais neste final de semana para homenagear o aniversário de seu filho Felipe Scaranzi (32). Fabiana Scaranzi publicou um carrossel de fotos, com registros de vários momentos da vida do filho, junto de um texto emocionante.

Hoje todos os vivas vão para você! Num mundo tão acelerado e disperso, você é aquele que dá atenção, que escuta, que sempre tem uma palavra boa. Um cara determinado, leal, generoso, com um coração gigante que consegue unir tribos diferentes e inspirar todos que convivem com você”, ela iniciou o texto.

Meu filho, tenho muito orgulho do baita profissional que você se tornou! Parabéns por sua imensa dedicação! Eu desejo que você consiga realizar todos os seus sonhos e que não esqueça de se cuidar e se divertir na caminhada. Muitas vezes acabamos descobrindo que algumas caminhadas eram mais importantes do que alguns destinos. Enfim, que a gente tenha sempre essa relação de amor, de respeito e de admiração. Que nosso vínculo seja sempre maior do que qualquer opinião. Opiniões mudam com o tempo, mas o vínculo, o que nos une, de verdade, esse fica pra sempre”, continuou a ex-garota do tempo.

E pra sempre eu estarei aqui, como sua mãe, te orientando, me preocupando e te amando acima de tudo porque esse papel é único e intransferível. Não há pessoa no planeta que eu ame mais do que você, meu filho. Agradeço a Deus por ter me permitido ser sua mãe! Feliz aniversário! Te amo pra sempre!”, concluiu a mãe orgulhosa.

A semelhança entre os dois chocou internautas e gerou diversos comentários. Inclusive, alguns seguidores não sabiam que ela é mãe. “Achei que fosse o namorado dela, depois de passar as fotos que me toquei que era filho dela, gente, ela dorme no formol”, escreveu um fã. “Parecem irmãos”, comentou outro seguidor. Além disso, a mãe e o filho receberam elogios pela aparência. “Lindos! E ele é lindo feito a mãe!”, disse um internauta.

Leia também: Lembra dela? Ex-garota do tempo da Globo revela nova formatura na faculdade

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

filhoaniversárioFabiana Scaranzi

