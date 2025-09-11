Elba Ramalho revela fotos raras da filha caçula em data especial: 'Lindeza'

A cantora Elba Ramalho prestou uma bela homenagem de aniversário à filha mais nova, Maria Esperança, que completou 19 anos de vida
A cantora Elba Ramalho dividiu com o público uma sequência de fotos raras da filha caçula, Maria Esperança Ramalho. Discreta em relação a sua vida pessoal, a artista abriu uma exceção na quarta-feira, 10, para homenagear a herdeira em seu aniversário de 19 anos.
Além de algumas selfies da jovem, Elba também selecionou um registro das duas andando juntas na rua. Na legenda, a famosa parabenizou a aniversariante e aproveitou para se declarar: "Parabéns para essa lindeza que hoje completa 19 anos. Te amo muito, filha! Deus te abençoe! Esteja feliz", escreveu ela.
Nos comentários da postagem, diversos amigos e fãs de Elba Ramalho deixaram mensagens carinhosas de felicitações à filha caçula da cantora: "Linda! Viva ela", disse a atriz Lucy Alves. "Linda demais!", falou Ivete Sangalo. "É muito linda, parabéns e muitas felicidades", desejou uma seguidora. "Parabéns lindona, se transformou nessa menina linda", escreveu outra.
Vale lembrar que além de Maria Esperança, Elba Ramalho também é mãe de Luã Yvys, Maria Clara e Maria Paula. O primogênito da cantora é fruto de seu antigo casamento com o ator Maurício Mattar. Já as três meninas foram adotadas por ela durante sua relação com Gaetano Lopes.
Em maio deste ano, Maurício Mattar usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem ao filho mais velho, Luã Yvys, que completou mais um ano de vida. O rapaz é fruto de sua antiga relação com a cantora Elba Ramalho.
Em celebração a data, Mattar escolheu três registros do herdeiro, sendo um na fase adulta, e os outros dois de quando ele ainda era bem pequeno. Além de ressaltar todo seu amor e orgulho pelo filho, o artista ainda desejou muitas felicidades a Luã neste novo ciclo que se inicia.
"Parabéns meu filho amado, que você cada vez mais mostre sua alma linda como o ser humano que é, e o competente artista da música que vem se consolidando mais e mais. Te desejo só saúde, harmonia em família, sabedoria, amor, inspiração para suas novas canções e proteção de Deus", iniciou o ator na legenda.
"Estarei sempre de perto ou de longe admirando sua luz e abençoando em oração sua caminhada de sucesso. Feliz aniversário filhão, saboreie seu dia porque hoje o dia é especial e todo seu. Te amo, beijão e até sempre", completou Maurício Mattar.
Leia também: Elba Ramalho revela cantada que deu em Maurício Mattar no passado
FELIZ ANIVERSÁRIO!
