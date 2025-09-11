Elba Ramalho revela fotos raras da filha caçula em data especial: 'Lindeza'

A cantora Elba Ramalho prestou uma bela homenagem de aniversário à filha mais nova, Maria Esperança, que completou 19 anos de vida

A cantora Elba Ramalho dividiu com o público uma sequência de fotos raras da filha caçula, Maria Esperança Ramalho. Discreta em relação a sua vida pessoal, a artista abriu uma exceção na quarta-feira, 10, para homenagear a herdeira em seu aniversário de 19 anos.

Além de algumas selfies da jovem, Elba também selecionou um registro das duas andando juntas na rua. Na legenda, a famosa parabenizou a aniversariante e aproveitou para se declarar: " Parabéns para essa lindeza que hoje completa 19 anos. Te amo muito, filha! Deus te abençoe! Esteja feliz ", escreveu ela.

Nos comentários da postagem, diversos amigos e fãs de Elba Ramalho deixaram mensagens carinhosas de felicitações à filha caçula da cantora: "Linda! Viva ela", disse a atriz Lucy Alves. "Linda demais!", falou Ivete Sangalo. "É muito linda, parabéns e muitas felicidades", desejou uma seguidora. "Parabéns lindona, se transformou nessa menina linda", escreveu outra.

Vale lembrar que além de Maria Esperança, Elba Ramalho também é mãe de Luã Yvys, Maria Clara e Maria Paula. O primogênito da cantora é fruto de seu antigo casamento com o ator Maurício Mattar. Já as três meninas foram adotadas por ela durante sua relação com Gaetano Lopes.

O aniversário do filho de Elba Ramalho e Maurício Mattar

Em maio deste ano, Maurício Mattar usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem ao filho mais velho, Luã Yvys, que completou mais um ano de vida. O rapaz é fruto de sua antiga relação com a cantora Elba Ramalho.

Em celebração a data, Mattar escolheu três registros do herdeiro, sendo um na fase adulta, e os outros dois de quando ele ainda era bem pequeno. Além de ressaltar todo seu amor e orgulho pelo filho, o artista ainda desejou muitas felicidades a Luã neste novo ciclo que se inicia.

"Parabéns meu filho amado, que você cada vez mais mostre sua alma linda como o ser humano que é, e o competente artista da música que vem se consolidando mais e mais. Te desejo só saúde, harmonia em família, sabedoria, amor, inspiração para suas novas canções e proteção de Deus", iniciou o ator na legenda.

"Estarei sempre de perto ou de longe admirando sua luz e abençoando em oração sua caminhada de sucesso. Feliz aniversário filhão, saboreie seu dia porque hoje o dia é especial e todo seu. Te amo, beijão e até sempre", completou Maurício Mattar.

