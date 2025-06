Maurício Mattar comemora aniversário de seu filho com Elba Ramalho: 'Sempre'

O ator Maurício Mattar prestou uma bela homenagem de aniversário ao músico Luã Yvys, seu filho mais velho com Elba Ramalho

Dia muito especial na família de Maurício Mattar! O ator usou as redes sociais nos primeiros minutos desta quarta-feira, 25, para publicar uma bela homenagem ao filho mais velho, Luã Yvys, que está completando mais um ano de vida. O rapaz é fruto de sua antiga relação com a cantora Elba Ramalho.

Em celebração a data, Mattar escolheu três registros do herdeiro, sendo um na fase adulta, e os outros dois de quando ele ainda era bem pequeno. Além de ressaltar todo seu amor e orgulho pelo filho, o artista ainda desejou muitas felicidades a Luã neste novo ciclo que se inicia.

" Parabéns meu filho amado, que você cada vez mais mostre sua alma linda como o ser humano que é, e o competente artista da música que vem se consolidando mais e mais. Te desejo só saúde, harmonia em família, sabedoria, amor, inspiração para suas novas canções e proteção de Deus ", iniciou o ator na legenda.

" Estarei sempre de perto ou de longe admirando sua luz e abençoando em oração sua caminhada de sucesso. Feliz aniversário filhão, saboreie seu dia porque hoje o dia é especial e todo seu. Te amo, beijão e até sempre ", completou Maurício Mattar.

Nos comentários da postagem, o aniversariante do dia fez questão de retribuir o carinho do patriarca: " Obrigado pelas palavras pai! Te amo muito ", escreveu Luã Yvys, que assim como a mãe, também é cantor.

Quem são os filhos de Maurício Mattar?

Além de Luã Yvys, da antiga relação do ator com Elba Ramalho, Maurício Mattar também é pai de Petra Mattar, Ilha Dufau Mattar e Rayra Mattar, frutos de outros dois relacionamentos.

A vida de Maurício Mattar longe das novelas

O ator Maurício Mattar volta ao ar na Globo com a reprise da novela A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama que foi ao ar originalmente em 1994, ele interpretou Téo, que era um arquiteto casado com Diná (Christiane Torloni) e pai de Patty (Viviane Ribeiro). Hoje, aos 61 anos, ele leva uma vida longe dos holofotes.

Proprietário do Haras Kirk, em Minas Gerais, o artista se dedica à criação de cavalos da raça Mangalarga Marchador e de gado Nelore. O local leva o sobrenome de origem inglesa que ele herdou do pai; confira mais detalhes!

