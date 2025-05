Dia das Mães: 5 celebridades que se tornaram mães depois dos 50 anos

Em clima de Dia das Mães, relembre 5 celebridades que provaram que amor materno não tem prazo e se tornaram mães após os 50 anos

O Dia das Mães é uma data que transborda emoção, afeto e reverência à força feminina. E, entre as celebridades, algumas mulheres decidiram viver esse papel em fases mais maduras da vida — provando que o amor de mãe não tem prazo de validade.

De forma natural ou por meio de tratamentos, essas estrelas emocionaram fãs e admiradores ao quebrarem tabus e mostrarem que o sonho da maternidade pode acontecer quando e como se quiser. Relembre 5 celebridades que abraçaram a maternidade após os 50 anos.

1 - Claudia Raia

A atriz Claudia Raia virou assunto ao anunciar sua terceira gravidez aos 55 anos de idade. Mesmo durante a menopausa, a famosa deu as boas-vindas ao pequeno Luca, fruto de sua união com Jarbas Homem de Mello em fevereiro de 2023. Além do caçula, a artista é mãe de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, de seu relacionamento com Edson Celulari.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

2 - Márcia Goldschmidt

Márcia Goldschmidt concretizou o sonho de ser mãe aos 50 anos de idade, ao dar à luz as gêmeas Yanne e Victória, concebidas por fertilização in vitro. A gestação delicada e o parto prematuro colocaram a apresentadora diante de grandes desafios, mas ela enfrentou tudo com coragem. Yanne, inclusive, precisou de um transplante de fígado, doado pelo irmão mais velho, James, atualmente com 30 anos de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Márcia Goldschmidt (@marcia.golds)

3 - Solange Couto

Solange Couto protagonizou um momento raro na medicina ao descobrir uma gravidez natural aos 54 anos. Aos 55, nasceu Benjamin, fruto do casamento com Jamerson Andrade. A atriz já era mãe de Márcio, de 50 anos de idade, e Morena, de 32, de relações anteriores, mostrando que o amor materno sempre encontra espaço para se multiplicar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐨 (@solangecouto)

4 - Janet Jackson

No cenário internacional, Janet Jackson viveu a emoção da maternidade aos 50 anos, quando deu à luz Eissa Al Mana, fruto de seu relacionamento com o empresário Wissam Al Mana, em janeiro de 2017. Reservada sobre a vida pessoal, a cantora compartilha poucos registros com o pequeno na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janet Jackson (@janetjackson)

5 - Madonna

A rainha do pop montou uma família numerosa e diversa. Além de Lourdes Maria, sua primogênita, e de Rocco, fruto de seu casamento com Guy Ritchie, Madonna decidiu ampliar o coração e adotou David Banda, Mercy James e as gêmeas Estere e Stella, todos do Malaui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

