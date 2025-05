Dia das Mães: Saiba quem são as mães gatas dos famosos

Celebração do Dia das Mães: donas de belezas deslumbrantes, as mães gatas dos famosos, que mais parecem irmãs deles, impressionam em cada aparição

As mães gatas dos famosos sempre dão o que falar ao surgirem ao lado dos filhos em eventos, novas fotos na rede social ou em entrevistas. Mostrando que os herdeiros têm para quem puxar, elas fazem sucesso com suas belezas.

Muitas delas algumas vezes são até confundidas como irmãs das estrelas. A cada aparição, a mães gatas ganham mais elogios, admiradores e claro que seguidores. Veja quem são algumas delas a seguir!

Mãe de Nicolas Prattes

A mãe de Nicolas Prattes, Giselle De Prattes, de 44 anos, sempre chamou a atenção com sua beleza. Nas primeira aparições, a loira foi até confundida como irmã ou até namorada do filho. Para quem não sabe, ela é atriz e participou de novelas como Tempo de Amar e Rock Story.

Aos 18 anos, Giselle De Prattes se inscreveu em uma seleção para tentar o posto de Garota do Zodíaco, no Planeta Xuxa. Na época, a sogra de Sabrina Sato conseguiu a vaga, contudo, logo em seguida, ela descobriu que estava grávida de Nicolas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giselle De Prattes (@giprattes)

Mãe de João Guilherme

A mãe de João Guilherme, a empresária Naira Ávila, sempre impressiona sua jovialidade ao surgir com o filho. Aos 42 anos, a jornalista formada ficou marcada por participar do grupo de axé Raça Pura, responsável por hits dos anos 90 como O Pinto e Juliana. Em 2009, ela se casou com o empresário Danilo Tuffi, o qual João Guilherme considera como um segundo pai. Juntos os dois tiveram Pietro, hoje com oito anos.

Irmã mais velha do cantor Pe Lu, ex-vocalista da banda Restat, Naira ávila teve um breve romance com Leonardo no ano de 2001, quando ele estava separado de Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe. Apesar da gravidez inesperada, o affair entre a ex-dançarina e o sertanejo não vingou. Meses depois o cantor reatou com Poliana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naira Ávila (@nairaavila)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naira Ávila (@nairaavila)

Mãe de Zé Felipe

A mãe de Zé Felipe, a influenciadora Poliana Rocha, é sucesso na rede social com suas fotos de looks e produções. Casada com o cantor Leonardo desde 1995, ela inspira várias mulheres com sua personalidade doce e reflexões diárias. Aos 48 anos, a empresária sempre para tudo com seus cliques de biquíni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Mãe de Kelly Key

A mãe de Kelly Key, Beth Mota, não passa despercebida ao surgir com a filha na rede social. Toda vez que a cantora posta uma foto com ela, os seguidores reagem pergutando se ela seria irmã da artista. Em sua rede social, Beth já conquistou quase 50 mil seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Mãe de Marina Ruy Barbosa

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, sempre chama a atenção em suas aparições ao lado da herdeira. Com um perfil fechado no Instagram, a empresária, de 55 anos, é discreta, mas, quando compartilha cliques não passa despercebida. A artista plástica é casada com o pai da atriz, Paulo Ruy Barbosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Ruy Barbosa (@pauloruybarbosa)

Mãe de Viih Tube

A mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, com quase 700 mil seguidores ficou ainda mais jovem após fazer uma cirurgia no rosto. Depois de retirar o excesso de pele da região, a sogra de Eliezer rejuvenesceu e impressionou ainda mais com sua beleza. Antes disso, a nutricionista já fazia sucesso com suas fotos e postagens ao lado da filha e na academia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Di Felice (@viviane.tube)

Mãe de Fabiana Justus

Aos 62 anos, Sacha Chryzman trabalha com joias em São Paulo. Além deste trabalho, ela vem fazendo campanhas na rede social com marcas. Em conversa com a CARAS Brasil, ela brincou que se sente uma "blogueirosa", blogueira idosa. Isso porque, ela tem feito publicidades de produtos para mulheres de mais de 60 anos.

Aos 17 anos, Sacha se casou com Roberto Justus e ficaram juntos por nove anos. Da relação, eles tiveram dois filhos, Ricardo Justus e Fabiana Justus. Atualmente, eles são amigos e frequentam reuniões familiares sem nenhum problema. Em 2017, a mãe de Fabiana Justus se casou com Mauricio Andrade Ramos.

Ao surgir em fotos com os filhos, netos ou até mesmo em sua rede social, a loira sempre impressiona com sua beleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sachachryzman (@sachachryzman)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sachachryzman (@sachachryzman)

Mãe de Luísa Sonza

A mãe de Luísa Sonza, Eliane Gerloff, de 51 anos, é gaúcha e além de ter a cantora, a loira também tem uma filha mais nova, a Sofia. Na rede social, ela se apresenta como palestrante e inspira outras mulheres ao compartilhar sua rotina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliane Gerloff (@elianegerloff)