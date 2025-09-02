CARAS Brasil
Cinema / Saúde

Tom Holland revela diagnóstico surpreendente; confira

Ator britânico Tom Holland comentou condições pessoais e destacou como a imaginação ajuda na vida e na carreira: "Pode ser um pouco intimidador"

por Izabella Nicolau
Publicado em 02/09/2025, às 17h28

Tom Holland fala sobre diagnóstico
Tom Holland fala sobre diagnóstico - Foto: Taylor Hill / Getty Images

Nesta terça-feira, 2, Tom Holland concedeu entrevista à IGN durante a divulgação de uma campanha de uma marca de brinquedos. O ator refletiu sobre sua trajetória, falou sobre um diagnóstico importante e destacou o papel da criatividade para lidar com desafios pessoais e profissionais.

Durante a conversa, Holland contou que recebeu diagnósticos de dislexia e TDAH, relacionados ao aprendizado e à atenção. Ele explicou que essas condições afetam sua rotina e descreveu como encontrou, na imaginação e na criação, um caminho para enfrentar os desafios do dia a dia.

“Às vezes, quando alguém me dá uma tela em branco, isso pode ser um pouco intimidador, e também enfrentamos dificuldades ao desenvolver um personagem”, disse o ator.

Para ele, atividades criativas são essenciais em qualquer fase da vida. “De qualquer maneira que você possa, seja jovem ou adulto, interagir com algo que te force a ser criativo e pensar fora da caixa estimula uma criatividade saudável. Quanto mais fazemos isso, melhor”, completou.

A campanha e a valorização do brincar

Holland protagoniza um curta-metragem de dois minutos que mistura live-action e animação. A produção surgiu a partir de pesquisas que mostram que crianças têm deixado de brincar cada vez mais cedo por pressões para amadurecer rapidamente.

No vídeo, o ator interpreta diferentes personagens, como um inventor, um jogador de futebol, um fuzileiro espacial e até uma minifigura animada. Seus irmãos, Harry e Sam Holland, também participam da produção como repórteres.

Em entrevista, Holland relembrou memórias da infância com os brinquedos da marca. “Tivemos tantos conjuntos diferentes quando crianças, tivemos muita sorte”, contou. Ele também revelou que os pais criavam competições de organização de quarto entre os irmãos, usando os conjuntos para dar “um toque criativo” à arrumação.

O ator ainda comentou sobre como as questões pessoais influenciam seu trabalho e destacou a importância de impor limites. “Aprendi que pedir ajuda e refletir sobre o excesso de trabalho é essencial”, afirmou.

Holland revelou que pretende fazer uma pausa na vida pública a partir de 2027, buscando um equilíbrio maior entre carreira e vida pessoal.

