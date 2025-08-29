Shirley Cruz fala sobre chance de indicação ao Oscar e revela tatuagem: 'Muito radiante'

Em entrevista à TV CARAS, Shirley Cruz fala sobre sua atuação no filme Melhor Mãe do Mundo

Com uma carreira marcada pela intensidade nos palcos e nas telas, Shirley Cruz vive um dos momentos mais celebrados de sua trajetória artística. A atriz, que protagoniza o emocionante longa Melhor Mãe do Mundo, fala sobre possível aposta ao Oscar por sua atuação como a personagem Gal, uma catadora de recicláveis que foge do marido abusivo com os filhos na sua carroça.

Em entrevista à CARAS Brasil, Shirley não escondeu a emoção diante dessa possibilidade e refletiu sobre o significado de chegar tão longe. “Eu acho que, para mim, já é um caminho para o Oscar. Você falar em Oscar ou em qualquer outro prêmio… Quando a gente faz, e falo no coletivo porque cinema não se faz sozinho, você está aqui comigo fazendo cinema, eu penso em fazer melhor ali, mas o tanto que eu dou ali vai refletir fora”, explicou a artista, ressaltando a importância da coletividade no processo criativo. ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA AQUI!

Reconhecida por sua entrega visceral em cena, Shirley também se mostrou grata ao retorno positivo que tem recebido desde pelo longa. Para ela, os comentários calorosos do público e da crítica já funcionam como um reconhecimento antecipado.

“Então, o que a premiação traz? Agora eu vou falar por mim: eu sei que fiz um bom trabalho, porque fiquei muito feliz e muito satisfeita. Eu estou vendo o que vem causando, eu estou muito radiante”, destacou, com brilho nos olhos.

Ao projetar sua caminhada no cinema internacional, a atriz reforçou que não tem medo de sonhar grande. Para Shirley, a arte precisa ser legitimada em espaços de relevância, e as premiações são parte desse processo de validação profissional.

“Mas aí você fala de Oscar, você fala de premiações importantes. Por que eu quero todas, todas possíveis, entendeu? Porque elas se legitimam, elas materializam no campo profissional. Sabe quando você sente que está no caminho certo, que fez boas escolhas? É isso”, afirmou.

Além do reconhecimento, Shirley compartilhou uma filosofia de vida que norteia sua trajetória. A atriz revelou ter tatuado a palavra “Prosperidade” na perna, um lembrete constante de que sua arte vai muito além dos holofotes, reverberando em histórias de mulheres reais e diversas.

“E prosperidade é a minha palavra de ordem. Porque está aqui, na perna, tenho a palavra Prosperidade tatuada. E prêmios podem significar mais trabalhos, podem significar mais dinheiro, tudo que eu acho que mereço, sabe? Pode significar que as pessoas prestaram atenção na Gal, e isso é próspero para as Gals do Brasil. É próspero para aquela mulher da elite que também apanha e a gente não vê porque ela está linda e maquiada. É próspero para todos nós, para a indústria, sabe?”, refletiu.

Com consciência de sua representatividade no cinema nacional, Shirley enxerga que cada conquista individual também se transforma em uma vitória coletiva. Segundo a atriz, quando o Brasil é reconhecido em festivais internacionais, todos os profissionais da área ganham visibilidade.

“Então, quando o filme brasileiro vai lá e faz o que faz, sou eu também que estou ali, entendeu? Profissionalmente, de uma forma potente. É o Brasil que está ganhando. Então, eu quero tudo que for meu”, concluiu, com a convicção de quem sabe estar vivendo uma das fases mais importantes de sua carreira.

ASSISTA AO TRAILLER DE MELHOR MÃE DO MUNDO: