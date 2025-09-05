Jonathan Azevedo prestigia a première do filme ‘Luta de Classes’ em NY

O ator Jonathan Azevedo esteve em Nova York nesta semana para conferir o lançamento do filme ‘Luta de Classes’, de Spike Lee

O ator Jonathan Azevedo prestigiou um evento internacional nesta semana. O artista esteve no evento de première do filme Luta de Classes, que tem direção de Spike Lee, na quinta-feira, 4, em Nova York, Estados Unidos.

Com look estiloso e despojado, Jonathan caprichou nas poses ao lado de seus colegas brasileiros, o ator Ícaro Silva e a atriz Cris Vianna.

O novo filme de Spike Lee é um suspense policial, estrelado por Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, A$AP Rocky e Ice Spice. A história combina drama e ação, oferecendo uma visão intensa das relações humanas, dilemas éticos e a luta pela justiça social. A obra é uma reinterpretação contemporânea do clássico japonês de 1963, Céu e Inferno (High and Low). No Brasil, a película estará disponível na sexta-feira, 5, exclusivamente no Apple TV+.

Jonathan Azevedo, Cris Vianna e Ícaro Silva - Foto: Divulgação