Filmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube

Em comemoração ao aniversário de 20 anos da Saga Crepúsculo, os filmes serão exibidos gratuitamente na plataforma de vídeo; saiba como assistir

A saga Crepúsculo está de volta aos holofotes com uma ação especial organizada pela Lionsgate. Os filmes serão disponibilizados gratuitamente no YouTube, por tempo limitado, permitindo que os fãs revisitem uma das franquias mais marcantes do cinema.

A iniciativa faz parte das celebrações pelos 20 anos da publicação do primeiro livro escrito por Stephenie Meyer. A comemoração também incluirá o relançamento dos longas nos cinemas ainda em 2025, e a ação busca reacender o interesse dos fãs antigos, apresentar a saga para uma nova geração e celebrar o sucesso estrondoso dos filmes.

As exibições acontecem entre ps dias 7 e 14 de setembro e serão transmitidas em loop no canal oficial da Lionsgate no YouTube, permitindo que os espectadores assistam a todos os filmes da franquia sem custo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Twilight Saga (@twilight)

Sobre a saga Crepúsculo

Lançada nos cinemas em 2008, a franquia Crepúsculo conquistou um público fiel e arrecadou mais de US$ 3,36 bilhões mundialmente. O último filme, Amanhecer: Parte 2, estreou em 2012, encerrando a história de Isabella Swan (Kristen Stewart), Edward Cullen (Robert Pattinson) e Jacob Black (Taylor Lautner).

Ao todo, a saga conta com cinco filmes lançados ao longo de cinco anos consecutivos: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer – Parte 1 (2011) e Amanhecer – Parte 2 (2012), e todos serão exibidos na transmissão especial.

Ambientada em Forks, no estado de Washington, a trama mistura romance, fantasia e conflitos entre vampiros e lobos. O triângulo amoroso central foi um dos elementos que mais conquistou fãs ao redor do mundo.

Além do sucesso de bilheteria, a saga transformou seus protagonistas em grandes estrelas de Hollywood. Robert Pattinson assumiu o papel de destaque em grandes filmes, enquanto Kristen Stewart e Taylor Lautner também seguiram caminhos de sucesso.

Leia também: Robert Pattinson quase não interpretou Edward Cullen em ‘Crepúsculo’; descubra o motivo