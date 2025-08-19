CARAS Brasil
  2. Caramelo: Filme com Rafael Vitti e o cãozinho Amendoim estreia em outubro na Netflix
Cinema / Data de estreia

Caramelo: Filme com Rafael Vitti e o cãozinho Amendoim estreia em outubro na Netflix

Protagonizado por Rafael Vitti e o cachorro Amendoim, o filme 'Caramelo' chega para tocar o coração dos fãs no dia 8 de outubro

por Priscilla Comoti
Publicado em 19/08/2025, às 11h51

Rafael Vitti e o cachorro Amendoim no pôster do filme 'Caramelo'
Rafael Vitti e o cachorro Amendoim no pôster do filme 'Caramelo' - Foto: Netflix

A Netflix acaba de divulgar a data de estreia do aguardado filme Caramelo, que promete aquecer o coração dos telespectadores. O filme, estrelado por Rafael Vitti e o cachorro Amendoim, um vira-lata, será lançado no dia 8 de outubro e conta uma história emocionante sobre a transformação que pode surgir a partir de encontros inesperados. A plataforma também revelou o pôster oficial do longa e um vídeo-teaser, oferecendo um gostinho do que está por vir.

O enredo de Caramelo: uma história de superação e amizade

No filme, Pedro (interpretado por Rafael Vitti) é um chef de cozinha talentoso e obstinado, que está prestes a conquistar seu maior sonho: liderar o seu próprio restaurante. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando ele recebe um diagnóstico médico que vira tudo de cabeça para baixo. A partir desse momento, Pedro embarca em uma jornada de autodescoberta e reconexão, com o apoio de um adorável e caótico vira-lata caramelo, que acaba se tornando seu grande companheiro.

A amizade entre Pedro e o cãozinho é o que vai dar o tom do filme, mostrando como as conexões mais simples podem transformar nossas vidas e nos ajudar a encontrar um novo propósito. Com Amendoim, o fiel cãozinho, Pedro começa a enxergar o valor do presente e aprende a dar mais atenção ao que realmente importa.

O elenco e a direção

Com direção de Diego Freitas, que também assina a ideia original e o roteiro ao lado de Rod Azevedo e Vitor Brandt, Caramelo traz no elenco Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo, além de participações especiais de Cristina Pereira, Carolina Ferraz e a renomada chef Paola Carosella. A história é um mergulho profundo na vida de Pedro, um homem em busca de novos significados para sua vida, ao lado de seu inseparável amigo de quatro patas.

O filme Caramelo não só promete emocionar com sua história de superação e amizade, mas também traz à tona o poder dos encontros inesperados e como eles podem mudar nossas vidas. A atuação de Rafael Vitti, que vive um personagem em busca de novos significados após um golpe do destino, e a presença do carismático Amendoim, são os pilares de um enredo sensível e cativante.

Além disso, o filme também conta com a colaboração de profissionais especializados, como o treinador de animais Luis Estrelas, responsável pelo bem-estar de Amendoim no set, e o consultor americano Mike Miliotti (conhecido por seu trabalho em Garfield - O Filme), garantindo a autenticidade e carinho no tratamento dos animais durante as gravações.

Como assistir

Caramelo estará disponível a partir de 8 de outubro na Netflix, e promete ser uma das grandes apostas da plataforma para os próximos meses. A história de Pedro e Amendoim é uma verdadeira celebração da amizade e do poder da superação, e com certeza conquistará os corações dos fãs de dramas sensíveis e histórias de vida reais.

Rafael Vitti e o cachorro Amendoim no pôster do filme 'Caramelo' - Foto: Netflix
Rafael Vitti e o cachorro Amendoim no pôster do filme 'Caramelo' - Foto: Netflix

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

NetflixRafael VittiCaramelo

