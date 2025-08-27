CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Casa dos famosos
  2. Apartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local
Casa dos famosos / Decoração

Apartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local

Chitãozinho, da dupla com Xororó, abre as portas do seu apartamento em São Paulo e mostra a decoração sofisticada, que une o clássico com o moderno

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 12h57

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Chitãozinho
Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, está com um novo lar para chamar de seu! Ele e a esposa, Márcia Alves Lima, adquiriram um apartamento luxuoso em São Paulo e já terminaram a reforma do local. Tanto que ele mostrou alguns detalhes da decoração sofisticada nas redes sociais.

O apartamento é espaçoso e foi decorado com a mistura dos estilos clássico e moderno. O local possui uma grande sala de estar integrada com a varanda, que tem uma bela vista para a cidade de São Paulo.

O ambiente de estar possui decoração em tons de marrom com direito a estante de madeira com os prêmios que ele acumulou ao longo da carreira e também outros objetos encantadores. No outro lado da sala, a estante é dourada com vários vasos para enfeitar as prateleiras.

O hall de entrada do apartamento tem um espelho em formato orgânico e também um relógio clássico e vintage, além do castiçal. Enquanto isso, a área gourmet conta com churrasqueira elétrica e armários brancos.

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram
Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Chitãozinho fala sobre o amor

A apresentadora e repórter Aline Lima, que é filha do cantor sertanejo Chitãozinho, afirmou que está com o coração fechado para o amor. Solteira, ela se separou do ex-marido, o jogador de futebol Rafael Longuine, há alguns meses e refaz a sua vida com o novo status civil.

Ao responder perguntas dos fãs, Aline contou que nunca ficou tanto tempo sem um novo amor e que não pretende engatar um romance tão cedo. "É a primeira vez que está [com o coração fechado]. Eu estou extremamente fechada, vivendo para mim e para os meus filhos, organizando a minha vida, colocando tudo em ordem, as prioridades e tudo mais. E é a primeira vez que acontece isso comigo, sabe?”, disse ela.

E completou sobre o motivo de sua decisão: "Eu sempre namorei a minha vida inteira, desde muito cedo, e sempre foi um atrás do outro. Todos os relacionamentos longos. Já casei, com o Rafa foram 10 anos. Pela maturidade, eu acho que preciso desse tempo para mim. Eu preciso desse tempo sozinha. Eu nunca senti isso antes, essa necessidade de ter esse tempo sozinha, de me organizar antes de querer seguir outro relacionamento”.

Aline é mãe de Manuel Neto, de 22 anos, e Sophia, de 4 anos.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

DecoraçãoChitãozinhoChitãozinho e XororóapartamentoCasa dos famosos

Leia também

Reforma

João Guilherme - Foto: Paulo Tauil / AgNews

João Guilherme exibe detalhes do seu apartamento em reforma

Conquista

DJ Buarque celebra compra de nova mansão - Foto: Reprodução / Instagram

DJ Buarque chora ao celebrar compra de nova mansão: 'Conseguimos, filho'

Decoração

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento

Mansão

Raul Gil - Foto: Reprodução / Record TV

Conheça a mansão de Raul Gil: Ele mostra o tamanho da propriedade em vista aérea

Decoração

Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Lustre diferentão de Ana Castela chama a atenção em foto da casa dela

nova compra

Lucas Rangel e Lucas Bley - Foto: Reprodução/Instagram

Lucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos

Últimas notícias

Bruce WillisBruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
José Loreto convive com diabetes do tipo 1Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
Diego Hypolito e Gil do VigorUm novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musicalMédico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
Rafael BritoChef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Rafaela MarqueziniApresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
MC LivinhoQuase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anosCarlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
ChitãozinhoApartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade