Apartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local

Chitãozinho, da dupla com Xororó, abre as portas do seu apartamento em São Paulo e mostra a decoração sofisticada, que une o clássico com o moderno

O cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, está com um novo lar para chamar de seu! Ele e a esposa, Márcia Alves Lima, adquiriram um apartamento luxuoso em São Paulo e já terminaram a reforma do local. Tanto que ele mostrou alguns detalhes da decoração sofisticada nas redes sociais.

O apartamento é espaçoso e foi decorado com a mistura dos estilos clássico e moderno. O local possui uma grande sala de estar integrada com a varanda, que tem uma bela vista para a cidade de São Paulo.

O ambiente de estar possui decoração em tons de marrom com direito a estante de madeira com os prêmios que ele acumulou ao longo da carreira e também outros objetos encantadores. No outro lado da sala, a estante é dourada com vários vasos para enfeitar as prateleiras.

O hall de entrada do apartamento tem um espelho em formato orgânico e também um relógio clássico e vintage, além do castiçal. Enquanto isso, a área gourmet conta com churrasqueira elétrica e armários brancos.

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Apartamento de Chitãozinho - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por E N R I C O (@enrico.oficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chitão (@chitaozinhooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chitão (@chitaozinhooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chitão (@chitaozinhooficial)

Filha de Chitãozinho fala sobre o amor

A apresentadora e repórter Aline Lima, que é filha do cantor sertanejo Chitãozinho, afirmou que está com o coração fechado para o amor. Solteira, ela se separou do ex-marido, o jogador de futebol Rafael Longuine, há alguns meses e refaz a sua vida com o novo status civil.

Ao responder perguntas dos fãs, Aline contou que nunca ficou tanto tempo sem um novo amor e que não pretende engatar um romance tão cedo. "É a primeira vez que está [com o coração fechado]. Eu estou extremamente fechada, vivendo para mim e para os meus filhos, organizando a minha vida, colocando tudo em ordem, as prioridades e tudo mais. E é a primeira vez que acontece isso comigo, sabe?”, disse ela.

E completou sobre o motivo de sua decisão: "Eu sempre namorei a minha vida inteira, desde muito cedo, e sempre foi um atrás do outro. Todos os relacionamentos longos. Já casei, com o Rafa foram 10 anos. Pela maturidade, eu acho que preciso desse tempo para mim. Eu preciso desse tempo sozinha. Eu nunca senti isso antes, essa necessidade de ter esse tempo sozinha, de me organizar antes de querer seguir outro relacionamento”.

Aline é mãe de Manuel Neto, de 22 anos, e Sophia, de 4 anos.