Kamila Simioni alfineta Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio

Kamila Simioni critica Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio: "Não entregou simpatia"

Kamila Simioni, empresária e ex-participante do reality A Fazenda, comentou sobre a performance de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio. A declaração foi feita durante sua participação no programa Camarote da Fofoca, da LeoDias TV, nesta sexta-feira, 15.

Ao ser questionada por Taisa Pelosi sobre a influenciadora, Simioni relatou que ouviu de outras pessoas críticas sobre a participação da loira na escola: “Vocês não sambam nada. Tem que colocar as meninas da comunidade”, disse, ressaltando que a responsabilidade pelas escolhas de destaques é da direção das escolas de samba.

Ela reforçou que, na sua visão, a presença de famosos no Carnaval está mais relacionada ao apelo midiático do que à performance na avenida. "Eles nos convidam pela mídia para dar close", afirmou, acrescentando que, embora valorize o aprendizado e a entrega, entende que muitas celebridades são chamadas justamente para gerar repercussão e visibilidade, e não pelo samba no pé.

Comparação com Virginia

A empresária, que desfila pela Barroca Zona Sul, ainda afirmou que, apesar de também não ter samba no pé, busca sempre dar o seu melhor e se preparar para as apresentações. "Eu fui convidada, é claro que eu tô fazendo aulas de samba, porque eu me cobro muito, mas ninguém falou comigo que eu tinha que sambar. Eu quero aprender, eu gosto de dar sempre o meu melhor nas coisas que eu faço, principalmente profissionalmente falando".

Em tom de comparação, Kamila opinou sobre a postura de Virginia. "Eu acho que ela não entregou muita simpatia não. Eu posso não ter samba no pé, mas simpatia eu tenho, e muito". Para a empresária, o carisma é essencial, mesmo quando o destaque não domina o samba.

Virginia Fonseca ainda não estreou oficialmente como rainha de bateria da Grande Rio, mas esteve presente em ensaios na quadra. Sua estreia está prevista para o Carnaval de 2025, quando assumirá o posto ocupado por Paolla Oliveira, marcando uma nova fase para a escola de Duque de Caxias.

