Juliana Paes revela que decisão de voltar a Viradouro foi influência de seu pai

A atriz Juliana Paes voltou aos ensaios da escola de samba Viradouro neste ano. Nesta quinta-feira, 4, a artista publicou um vídeo em suas redes sociais, em que contava a sua trajetória na escola de Niterói e revelou como a perda de seu pai teve forte influência em sua decisão de voltar ao posto para o próximo carnaval.

“Era o sonho do meu pai que eu voltasse a Viradouro. Eu perdi meu pai tem um ano agora. O Alzheimer dele estava bem avançado, ele veio aqui em casa e disse assim: 'Fui lá na Viradouro, falei que ia te levar lá'. Achei que ele estava meio alucinado com isso. Mas quando me reuni com o Marcelinho e o Marcelão, eles falaram que meu pai ligou pra eles. Ele não estava alucinando. Ele teve muita participação nisso”, revelou ela emocionada.

Além disso, a rainha de bateria relembrou que começou a frequentar a escola de samba logo após a separação de seus pais. Segundo a artista, ela se viu sozinha na comunidade do Barreto no início da fase adulta, quando iniciou suas visitas à quadra da Viradouro. “Lembro de tudo. No primeiro ano chovia tanto. Eu comecei a frequentar a quadra quando tinha uns 18 anos. Eu me sentia muito em casa. O Ciça fica me sacaneando que eu levava minha cachorra para a quadra, mas eu não tinha com quem deixar”, disse Juliana.

No último sábado, 30, Juliana Paes foi oficialmente coroada como rainha de bateria da Viradouro, quando se empolgou e demonstrou sua eterna gratidão pela escola. Ela relembrou sua incerteza no momento em que recebeu o convite para assumir o posto, mas ressaltou que não negaria um pedido do amigo. “Eu congelei e falei: ‘me deixa pensar um pouco. Não sei se dou conta’. Mas como dizer não ao Ciça? Não tem como”, afirmou a atriz.

