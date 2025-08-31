Com look impecável, Juliana Paes se joga no samba ao ser coroada como rainha de bateria da Unidos do Viradouro, no Rio de Janeiro

A atriz Juliana Paes viveu uma noite emocionante no último sábado, 30. Ela ficou com os olhos repletos de lágrimas ao voltar a ser coroada como rainha de bateria da Unidos de Viradouro após passar alguns anos longe do carnaval.

A estrela reassumiu o trono da escola de samba para o carnaval de 2026 e foi ovacionada em seu evento de coroação neste final de semana. Para a ocasião, ela escolheu um vestido vermelho com muitas lantejoulas brilhantes, franjas, fenda e recorte estratégico na cintura.

A artista ainda posou ao lado do seu marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista.

Vale lembrar que Juliana voltou ao posto de rainha após a saída de Erika Januza, que foi rainha da agremiação por 4 anos. “Eu tô de volta pra casa, minha Viradouro!!! Um pedido do Mestre Ciça é uma ordem e meu coração, mais uma vez, vai bater mais forte no ritmo do nosso furacão vermelho e branco. Tudo para homenagear nosso amigo Mestre Ciça que vai brilhar como tema da Escola na Sapucaí. Já tô arrepiada só de imaginar. Viradouro, que honra receber essa coroa mais uma vez!”, escreveu a artista após o anúncio oficial.

Ela ainda completou: “Faz muito tempo que eu não pisava nesse chão. Mas parece que a gente nunca se afasta de verdade de onde o coração bate mais forte, né? Nossa, eu estou muito lisonjeada, grata, tão surpresa. Voltar a Viradouro, assim, com Ciça nessa homenagem. Meu Deus, é muito inesperado. Eu nunca imaginei. Mas... É como voltar para casa”.

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta / Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta / Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta / Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta / Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta / Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta / Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta / Brazil News

Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro - Foto: Victor Chapetta / Brazil News

Juliana Paes e Carlos Eduardo Baptista: uma história de amor

Juliana Paes é uma das atrizes mais admiradas da televisão brasileira, conhecida por seu talento, carisma e beleza. Mas, quando o assunto é sua vida pessoal, especialmente o casamento com Carlos Eduardo Baptista, a artista prefere a discrição. Juntos há quase duas décadas, os dois construíram uma família longe dos holofotes — e seguem firmes até hoje.

A história do casal começou em 2004, quando Juliana conheceu Carlos Eduardo, que atuava como empresário do setor esportivo. O namoro avançou rapidamente e, quatro anos depois, em setembro de 2008, os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima, longe da mídia, apenas com familiares e amigos próximos.

Amor discreto e longe dos escândalos

Desde o início do relacionamento, Juliana e Carlos optaram por uma vida conjugal reservada. A atriz raramente expõe detalhes do casamento em entrevistas, mas sempre que fala do marido, deixa claro o quanto ele é importante em sua trajetória. “Ele é meu porto seguro”, declarou em uma entrevista à revista Quem.

Ao longo dos anos, o casal enfrentou os desafios da rotina com maturidade. Juliana, que já atuou em novelas como "Gabriela", "Totalmente Demais" e "A Dona do Pedaço", nunca escondeu que equilibra os compromissos profissionais com o papel de mãe e esposa com orgulho.

Família como prioridade

O casamento rendeu dois frutos: os filhos Pedro, nascido em 2010, e Antonio, que chegou em 2013. Em diversas ocasiões, Juliana compartilhou a importância da maternidade em sua vida. “Ser mãe foi a maior transformação da minha história. Me tornei mais forte, mais vulnerável e mais amorosa”, afirmou em entrevista ao Gshow.

Nas redes sociais, Juliana e Carlos aparecem juntos apenas em momentos especiais, como viagens em família, aniversários ou datas comemorativas. O equilíbrio entre vida pública e privacidade é uma marca do casal.

Relação sólida e inspiradora

Em 2021, rumores sobre uma suposta separação circularam nas redes, mas a atriz fez questão de desmentir: “Estamos juntos, sim. Nossa vida é discreta, mas muito feliz”, disse à CARAS.

Carlos Eduardo também já demonstrou publicamente seu carinho pela esposa, especialmente em datas comemorativas. Em uma rara publicação no Instagram, escreveu: “Te amo. Que venham mais anos de parceria, companheirismo e amor.”