Gkay assume posto de musa do Salgueiro com look vermelho e branco

Gkay brilhou na quadra do Salgueiro neste sábado, 27, quando foi oficializada como musa da escola de samba carioca. O anúncio, feito no início de setembro, ganhou forma na celebração que também marcou a escolha do samba-enredo para o Carnaval 2026.

Para a ocasião, a influenciadora digital apostou em um figurino ousado nas cores da agremiação, vermelho e branco, com muitas plumas e brilhos. “Chegou o grande dia! Oficialmente musa do Salgueiro”, escreveu nas redes sociais, comemorando o momento especial.

Desde que confirmou a novidade, Gkay vem mostrando que está se preparando para o desfile. Ela compartilhou vídeos de suas aulas de samba e destacou a responsabilidade de ocupar o posto. “Carregar um posto tão importante em uma escola de samba, além de ser uma honra, requer dedicação e entrega extrema! Terceira aula de samba”, afirmou à época.

A paraibana tem usado as redes para registrar cada etapa desse processo e vem conquistando elogios pelo empenho. A preparação inclui treinos de resistência física, ensaios de coreografia e até dicas com profissionais ligados à escola. O objetivo é chegar à Sapucaí com energia e segurança para representar bem a comunidade salgueirense.

Homenagem a Rosa Magalhães

O Salgueiro levará para a Avenida o enredo “A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e nem do Pirata da Perna-de-Pau”. A escola fará uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024), a maior campeã da história da Sapucaí.

Gkay terá a missão de brilhar na última noite de desfiles do Grupo Especial. O Salgueiro encerrará a festa em 17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval, prometendo uma apresentação marcante em memória de Rosa e sua contribuição para a história da folia. Para a influenciadora, que já se destacou em diferentes áreas do entretenimento, a estreia na Marquês de Sapucaí representa um novo capítulo de desafios e celebração da cultura brasileira.

