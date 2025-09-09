A 5ª temporada de Only Murders in The Building, série estrelada por Selena Gomez, estreia nesta terça-feira, 9; saiba onde assistir
Nesta terça-feira, 9, novos episódios da série Only Murders in the Building chega para os fãs. Estrelada por Selena Gomez (33), Martin Short (75) e Steve Martin (80), o título avança para sua quinta temporada com um novo mistério eletrizante. Saiba onde assistir!
Na trama, Mabel (Selena Gomez), Oliver (Martin Short) e Charles (Steve Martin) investigam a morte misteriosa de Lester (Teddy Coluca), querido porteiro do prédio Arconia. Com muito humor, reviravoltas e suspense, o trio desafia os rumores de que tudo teria sido um acidente.
Entre os suspeitos da temporada, estão nomes como Renée Zellweger (56), Logan Lerman (33), Christoph Waltz (68), Keegan-Michael Key (54), Bobby Cannavale (55), Beanie Feldstein (32), Jermaine Fowler (37) e Dianne Wiest (77).
Os novos episódios estão disponíveis na plataforma de streaming Disney+, a partir desta terça-feira, 9. Foram disponibilizados três capítulos da temporada e, a partir da próxima terça-feira, os sete episódios restantes serão divulgados semanalmente.
Only Murders in the Building acompanha o trio de vizinhos Mabel, Oliver e Charles. Moradores do charmoso Arconia, prédio de Nova York, eles são obcecados por histórias de crimes reais. Quando uma morte misteriosa acontece no luxuoso prédio, o grupo decide usar seus conhecimentos para investigar o acontecimento e documentam as descobertas em um podcast.
A série tem sido bastante popular desde sua estreia, no ano de 2021. Até o momento, ela já ganhou quatro prêmios no Emmy. No Rotten Tomatoes, site americano que fornece a porcentagem de críticas profissionais positivas sobre uma obra, a produção conquistou 91% de aprovação do público.
