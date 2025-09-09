CARAS Brasil
  2. Saiba onde assistir a nova temporada de Only Murders in the Building, estrelada por Selena Gomez - CARAS Indica
Caras Indica / SÉRIES

Saiba onde assistir a nova temporada de Only Murders in the Building, estrelada por Selena Gomez - CARAS Indica

A 5ª temporada de Only Murders in The Building, série estrelada por Selena Gomez, estreia nesta terça-feira, 9; saiba onde assistir

CARAS Brasil Publicado em 09/09/2025, às 14h45

Only Murders in the Building, série estrelada por Selena Gomez, estreia nova temporada - Foto: Divulgação/Disney+
Only Murders in the Building, série estrelada por Selena Gomez, estreia nova temporada - Foto: Divulgação/Disney+

Nesta terça-feira, 9, novos episódios da série Only Murders in the Building chega para os fãs. Estrelada por Selena Gomez (33), Martin Short (75) e Steve Martin (80), o título avança para sua quinta temporada com um novo mistério eletrizante. Saiba onde assistir! 

O QUE ESPERAR DA 5ª TEMPORADA DE ONLY MURDERS IN THE BUILDING?

Na trama, Mabel (Selena Gomez), Oliver (Martin Short) e Charles (Steve Martin) investigam a morte misteriosa de Lester (Teddy Coluca), querido porteiro do prédio Arconia. Com muito humor, reviravoltas e suspense, o trio desafia os rumores de que tudo teria sido um acidente.

Entre os suspeitos da temporada, estão nomes como Renée Zellweger (56), Logan Lerman (33), Christoph Waltz (68), Keegan-Michael Key (54), Bobby Cannavale (55), Beanie Feldstein (32), Jermaine Fowler (37) e Dianne Wiest (77). 

Leia também: Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica

Os novos episódios estão disponíveis na plataforma de streaming Disney+, a partir desta terça-feira, 9. Foram disponibilizados três capítulos da temporada e, a partir da próxima terça-feira, os sete episódios restantes serão divulgados semanalmente.

ENTENDA A SÉRIE

Only Murders in the Building acompanha o trio de vizinhos Mabel, Oliver e Charles. Moradores do charmoso Arconia, prédio de Nova York, eles são obcecados por histórias de crimes reais. Quando uma morte misteriosa acontece no luxuoso prédio, o grupo decide usar seus conhecimentos para investigar o acontecimento e documentam as descobertas em um podcast.

A série tem sido bastante popular desde sua estreia, no ano de 2021. Até o momento, ela já ganhou quatro prêmios no Emmy. No Rotten Tomatoes, site americano que fornece a porcentagem de críticas profissionais positivas sobre uma obra, a produção conquistou 91% de aprovação do público.

Selena GomezOnly Murders In The Building
Selena Gomez Selena Gomez   

