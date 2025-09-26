Príncipe William mostra a vida da realeza em série; saiba onde assistir – CARAS Indica

Ao lado do ator Eugene Levy, príncipe William faz um tour pelo Castelo de Windsor em episódio inédito de O Viajante Relutante

Já se imaginou em um tour exclusivo pelo clássico Castelo de Windsor guiado por ninguém menos que o Príncipe William? Em 3 de outubro, essa experiência será possível! E a CARAS Brasil explica como não ficar de fora: conferindo o novo episódio da série O Viajante Relutante, com Eugene Levy.

Em sua terceira temporada, a série mostra Levy cada vez mais próximo de se tornar um viajante apaixonado. No quarto episódio da temporada, ao desembarcar em Londres, ele recebe o convite do Príncipe William para viver um dia de realeza no Reino Unido .

ONDE ASSISTIR?

As três temporadas de O Viajante Relutante estão disponíveis no serviço de streaming Apple TV+. A nova leva de episódios estreia semanalmente na plataforma, até o dia 31 de outubro —e o tour especial pelo Castelo chega na próxima sexta-feira, 3.

Após enfrentar seus medos e deixar a zona de conforto nas duas primeiras temporadas, Levy logo poderá reinvidicar o título de viajante apaixonado. No entanto, agora, ele se desafia a descobrir o que realmente significa uma “lista de desejos de viagem definitiva“. Abaixo, confira um trecho do novo episódio!

CONVIDADOS ESPECIAIS

Além do Príncipe de Gales, Levy também recebe grandes nomes como convidados da temporada. Michael Bublé, William, icônico cantor e vencedor de cinco prêmios Grammy; sua filha, a atriz Sarah Levy;o grupo NOWZ, um dos mais novos grupos de garotos do K-pop; e Rahul Dravid, ex-jogador de críquete indiano, considerado um dos maiores rebatedores da história do esporte estão na lista.

CONFIRA O TRAILER DE O VIAJANTE RELUTANTE COM EUGENE LEVY:

Indicada ao Emmy, a série é produzida para o Apple TV+ pela Twofour e conta com produção executiva de Eugene Levy, David Brindley, Nic Patten, Sara Brailsford, Iain Peckham e Lily Fitzpatrick. Lançada em 2023, ela acompanha a jornada de Levy para se tornar um explorador nervoso em uma viagem vertiginosa pelos destinos mais lindos e intrigantes do mundo.