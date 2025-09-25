7 produtos da Natura favoritos da Fafá de Belém – CARAS Indica

Fafá de Belém lista seus 7 produtos favoritos da Natura, que marca presença no Círio de Nazaré, para a CARAS Brasil

A Natura marca presença no Círio de Nazaré pelo segundo ano consecutivo e tem como parceira Fafá de Belém. A marca patrocina a Varanda de Nazaré, espaço idealizado pela vocalista, além do Arrastão da Pavulagem e apoio a Casa do Plácido. Em conversa com a CARAS Brasil, a cantora separou sete produtos favoritos da marca.

Queridinhos de Fafá de Belém

Polpa Desodorante Hidratante para o Corpo Ekos Andiroba – 400ml (R$ 65,50)

O hidratante é um dos queridinhos por proporcionar uma pele nutrida e com aspecto saudável, tem textura cremosa e rápida absorção. Rico em óleo de andiroba, perfuma a pele e mantém a hidratação.

Óleo Trifásico Desodorante Corporal Ekos Andiroba – 200ml (R$ 67,40)

O óleo restaura a pele e também forma um filme protetor, deixando a pele macia com uma fragrância revigorante e notas frescos, sem ser pegajoso e ainda conta com ação desodorante.

Esfoliante Térmico Ekos Andiroba – 100g (R$ 89,90)

Além de esfoliar e aquecer a pele para auxiliar no relaxamento diário, ajuda a aliviar a sensação de cansaço corporal e estimula a renovação celular, deixando a pele mais uniforme.

Shampoo Matizador para Matização e Restauração – 300ml (R$ 48,90)

A linha para Cabelos Loiros e Grisalhos de Lumina tem uma nova fragrância e conta com tecnologia para cuidar do cabelo. Com BioProteína Tripla Ação e Ativo Matizador, esse sistema promove matização progressiva e 7 vezes mais resistência. A fórmula promove limpeza com matização progressiva que neutraliza os tons amarelados indesejados. A linha completa ajuda a obter resultados melhores.

Leave-In Matizador para Restauração – 150ml (R$ 73,90)

Com BioProteína Tripla Ação e Ativo Matizador, ele age promovendo matização progressiva e 7 vezes mais resistência. O Leave-in Matizador para Cabelos Loiros e Grisalhos Lumina é um passo essencial nesse ritual, com fórmula que promove matização intensa e múltiplos benefícios. A linha completa ajuda a obter resultados melhores.

Água Micelar Demaquilante Suave Chronos Derma – 100ml (R$ 78,00)

Este aqui remove 99% da maquiagem e também leva junto as impurezas da pele, sem necessitar de enxágue. Além disso, retira oleosidade e resíduos de poluição, cuidando da pele e hidratando-a na hora e ao longo do dia.

Batom CC Hidratante FPS 25 Uma – R$ 62,90

O Batom CC Hidratante FPS 25 de Una possui cores marcantes, além de tratar seus lábios e contar com benefícios incríveis. O item contém ingredientes de origem natural (gergelim, cacau e ceramidas de maracujá), que combatem o envelhecimento e contribuem para a firmeza, o volume e a nutrição dos lábios. Os resultados melhoram com uso contínuo do produto.

Natura no Círio de Nazaré

Patrimônio Cultural da Humanidade, o Círio de Nazaré é uma das maiores expressões culturais de fé mundial e mobiliza cerca de 2,5 milhões de pessoas pelas ruas de Belém na celebração à Nossa Senhora de Nazaré. Em parceria com a Varanda de Nazaré, idealizado por Fafá de Belém, a Natura marca presença em momentos conhecidos da celebração, como a Trasladação e a Romaria Fluvial. Desenvolvida para ser uma das maiores vitrines do Círio de Nazaré para o Brasil e o mundo, a Varanda oferece uma programação completa e exclusiva para convidados: “A parceria com a Natura é um reconhecimento valioso ao trabalho que realizamos há tantos anos e dá a devida importância às pessoas e à cultura do Pará, em um momento tão importante e cheio de simbolismo como o Círio de Nazaré”, afirma a cantora. Neste ano,a celebração acontece durante os dias 11 e 12 de outubro.



Leia também: Como assistir A Fazenda 17 ao vivo e 24 horas por dia: Caras Indica programação completa

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: