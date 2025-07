Médico aponta quanto tempo dura resultado da cirurgia da mãe de Virginia: 'Fatores individuais'

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, realizou uma blefaroplastia; à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica o procedimento

Mãe de Virginia Fonseca (26), Margareth Serrão (59) surpreendeu os fãs ao contar que realizou uma cirurgia nos olhos nesta quinta-feira, 3. Através das redes sociais, ela explicou que se submeteu a uma blefaroplastia, procedimento feito para remover o excesso de pele e gordura das pálpebras superiores e inferiores.

"Tirou aquela pele que fica em cima e tirou aquela gordurinha que fica nessa bolsa aqui embaixo. E também fiz um laser bem potente no rosto. Meus olhos eram muito fechados. Não está bonito ainda porque está inchado", explicou a mãe de Virginia .

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que a cirurgia é indicada em casos como o da influenciadora. Ela pode ser uma opção por razões estéticas, quando o paciente deseja rejuvenescer a região, mas, principalmente quando há excesso de pele e bolsas gordura nas pálpebras.

"O excesso de pele e/ou bolsas de gorduras nas pálpebras podem causar um aspecto de olhar cansado ou envelhecido, dificuldade de abrir totalmente os olhos (em casos mais severos), maquiagem que carimba ou não fixa bem pela flacidez e campo visual prejudicado pelo excesso de pele."

O cirurgião acrescenta ao dizer que os efeitos da blefaroplastia duram alguns anos, a depender de algumas condições do paciente. "Costumam durar de 8 a 12 anos, dependendo de fatores individuais", completa ele, que lista abaixo os principais fatores:

Qualidade da pele;

Genética;

Envelhecimento natural;

Exposição solar e hábitos de vida.

"Embora o envelhecimento continue, raramente é necessário repetir o procedimento em menos de 7-10 anos", completa o médico, que também reforça que a cirurgia, apesar de ser em uma região delicada, geralmente é segura.

Margareth Serrão foi alvo de críticas na web antes de cirurgia

No início do mês de junho, a mãe de Virginia compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram e foi alvo de críticas. Nos comentários da publicação, internautas comentaram sobre seu olho. "O que aconteceu com o olho, gente?", questionou uma. "Esse olho também precisava ver", escreveu outra. "Olho torto", debochou ainda uma terceira.

Após realizar o procedimento, Virginia também usou seu perfil do Instagram para falar sobre a decisão da mãe. "Fez cirurgia na pele do olho, não sei o nome, mas arrasou. Vamos acompanhar o resultado que vai ficar incrível", escreveu.

