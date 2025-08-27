CARAS Brasil
  O anel de noivado de Taylor Swift é um sonho: veja onde encontrar modelos parecidos no Brasil
Caras Indica / Inspirações!

O anel de noivado de Taylor Swift é um sonho: veja onde encontrar modelos parecidos no Brasil

O anel de noivado da cantora Taylor Swift une tradição, sofisticação e muito brilho. Veja onde encontrar peças com o mesmo charme no Brasil

por Gabriela Cunha
Publicado em 27/08/2025, às 12h12

Taylor Swift está noiva do jogador Travis Kelce - Reprodução/Instagram
A diva pop Taylor Swift foi oficialmente pedida em casamento pelo jogador Travis Kelce — e o anúncio do noivado parou a internet! O post com fotos do casal em clima de conto de fadas bateu recordes no Instagram e, claro, o que mais chamou atenção foi o anel de noivado deslumbrante que a cantora exibiu nas imagens.

O anel de Taylor Swift: um clássico atemporal com toque vintage e valor milionário

O deslumbrante anel de noivado de Taylor Swift foi criado sob medida pelo joalheiro Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry, em Nova York. A peça apresenta um diamante com lapidação “old mine”, também conhecido como cushion cut alongado, com estimativa entre 7 e 12 quilates. Montado em ouro amarelo 18K e finalizado com gravações manuais e garras ultrafinas, o design é um verdadeiro tributo à estética vintage-romântica, com inspiração em joias de época e peças de família.

Segundo especialistas em alta joalheria, o valor do anel pode ultrapassar US$ 500 mil — e há quem estime até US$ 5 milhões, dependendo da pureza e origem da pedra. Mais do que uma joia luxuosa, o anel simboliza o estilo atemporal de Taylor: sofisticado, cheio de significado e com forte apelo emocional. Não à toa, já é apontado como o modelo que vai inspirar noivas no mundo todo.

Onde encontrar anéis parecidos no Brasil?

Se você se apaixonou pelo estilo do anel da Taylor e quer se inspirar, seja para um noivado ou para um presente especial, selecionamos modelos incríveis disponíveis no Brasil com a mesma pegada vintage-romântica.

Aqui está a lista organizada com opções de anéis parecidos com o de noivado da Taylor Swift (formato cushion, halo de pedras e cor clara), disponíveis no Brasil:

  1. Volpi Joias – Anel Moissanite Cushion com Halo
    Corte cushion com halo de pedras menores (estilo bem próximo ao da Taylor)
    Pedra central de moissanite, ouro 18K
    Preço: a partir de R$ 14.570,50
    Comprar aqui

  2. Pierre Jóias – Anel Halo com Diamante Cushion
    Corte cushion com halo de brilhantes
    Diamante natural em platina ou ouro branco
    Preço: R$ 136.990
    Comprar aqui

  3. Tiffany & Co. – Anel Soleste Cushion Halo
    Corte cushion com halo duplo de diamantes, muito similar ao estilo usado por Taylor
    Diamantes e platina (ou ouro branco)
    Preço sob consulta (peças sob medida e exclusivas
    Comprar aqui

  4. Vivara – Anel Life Forms Oval (Prata 925 com banho de Ouro Amarelo 18K, Cravejado)
    Forma oval com delicado banho de ouro amarelo e detalhes cravejados – estilo refinado, com toque clássico e brilhante
    Material: Prata 925 com banho de ouro amarelo 18K, cravejado
    Preço: R$ 820,00
    Comprar aqui
  5. Monte Carlo – Anel da Coleção Deslumbre
    Design sofisticado com pavê de diamantes em ouro amarelo 18K, volume arredondado e visual impactante — ideal para quem busca brilho e elegância atemporal
    Metal: Ouro amarelo 18K com 25 diamantes (totalizando 12 pontos)
    Preço: R$ 9.750
    Comprar aqui

O estilo de Taylor para se inspirar

Além do anel, todo o clima do noivado remete ao universo romântico que Taylor cultivou desde o álbum Lover: jardim florido, luz natural e toques clássicos. O pedido foi feito em uma propriedade privada com inspiração vintage, reforçando a estética de conto de fadas que encanta fãs e noivas do mundo todo.

Se você busca um anel com personalidade, significado e beleza atemporal, o caminho pode ser justamente se inspirar na escolha de Taylor Swift: uma joia que une romance, sofisticação e história.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA TAYLOR SWIFT NAS REDES SOCIAIS:

