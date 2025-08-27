O anel de noivado de Taylor Swift é um sonho: veja onde encontrar modelos parecidos no Brasil

O anel de noivado da cantora Taylor Swift une tradição, sofisticação e muito brilho. Veja onde encontrar peças com o mesmo charme no Brasil
A diva pop Taylor Swift foi oficialmente pedida em casamento pelo jogador Travis Kelce — e o anúncio do noivado parou a internet! O post com fotos do casal em clima de conto de fadas bateu recordes no Instagram e, claro, o que mais chamou atenção foi o anel de noivado deslumbrante que a cantora exibiu nas imagens.
O deslumbrante anel de noivado de Taylor Swift foi criado sob medida pelo joalheiro Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry, em Nova York. A peça apresenta um diamante com lapidação “old mine”, também conhecido como cushion cut alongado, com estimativa entre 7 e 12 quilates. Montado em ouro amarelo 18K e finalizado com gravações manuais e garras ultrafinas, o design é um verdadeiro tributo à estética vintage-romântica, com inspiração em joias de época e peças de família.
Segundo especialistas em alta joalheria, o valor do anel pode ultrapassar US$ 500 mil — e há quem estime até US$ 5 milhões, dependendo da pureza e origem da pedra. Mais do que uma joia luxuosa, o anel simboliza o estilo atemporal de Taylor: sofisticado, cheio de significado e com forte apelo emocional. Não à toa, já é apontado como o modelo que vai inspirar noivas no mundo todo.
Se você se apaixonou pelo estilo do anel da Taylor e quer se inspirar, seja para um noivado ou para um presente especial, selecionamos modelos incríveis disponíveis no Brasil com a mesma pegada vintage-romântica.
Aqui está a lista organizada com opções de anéis parecidos com o de noivado da Taylor Swift (formato cushion, halo de pedras e cor clara), disponíveis no Brasil:
Volpi Joias – Anel Moissanite Cushion com Halo
Corte cushion com halo de pedras menores (estilo bem próximo ao da Taylor)
Pedra central de moissanite, ouro 18K
Preço: a partir de R$ 14.570,50
Comprar aqui
Pierre Jóias – Anel Halo com Diamante Cushion
Corte cushion com halo de brilhantes
Diamante natural em platina ou ouro branco
Preço: R$ 136.990
Comprar aqui
Tiffany & Co. – Anel Soleste Cushion Halo
Corte cushion com halo duplo de diamantes, muito similar ao estilo usado por Taylor
Diamantes e platina (ou ouro branco)
Preço sob consulta (peças sob medida e exclusivas
Comprar aqui
Além do anel, todo o clima do noivado remete ao universo romântico que Taylor cultivou desde o álbum Lover: jardim florido, luz natural e toques clássicos. O pedido foi feito em uma propriedade privada com inspiração vintage, reforçando a estética de conto de fadas que encanta fãs e noivas do mundo todo.
Se você busca um anel com personalidade, significado e beleza atemporal, o caminho pode ser justamente se inspirar na escolha de Taylor Swift: uma joia que une romance, sofisticação e história.
