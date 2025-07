Ivete Sangalo usa perfume secreto: veja qual é e os 6 similares mais baratos

Descubra qual é o sofisticado perfume que Ivete Sangalo usa e versões nacionais com o mesmo aroma marcante e baratos

A cantora Ivete Sangalo (53) é marcante por onde quer que vá. Com seu talento e carisma, conquistou uma legião de fãs. Mas você sabia que ela esconde um segredo? A artista tem um cheiro igualmente inesquecível. A CARAS Indica descobriu um dos perfumes favoritos de Ivete Sangalo, para quem quiser ter o mesmo cheirinho da diva.

Qual o perfume de Ivete Sangalo?

A cantora Ivete Sangalo usa perfume 'Call Me Darling' da Carolina Herrera . De acordo com o site oficial do produto, o 'Eau de Parfum Call Me Darling é um perfume sedutor com notas de flor de laranjeira, cumaru e leite de cereja'.

No site oficial, o perfume está custando R$ 969,00 . Mas não se preocupe. Também separamos alguns perfumes super acessíveis que quem não quer gastar muito e manter o mesmo aroma que de Ivete Sangalo.

Perfumes nacionais que lembram Call Me Darling da Carolina Herrera

Natura Ilía Ser - R$ 194,90

Notas florais brancas , âmbar e baunilha , além de toque cítrico (bergamota, lavanda, rosa, jasmim, musk e vanilla).

Combinação sofisticada e envolvente, destacando-se no estilo convidativo e doce.

Mahogany Água Intensa Sândalo e Fava Tonka - R$ 149,90

Fragrância “Floral Oriental” com acordes de sândalo, fava tonka e musk, além de petitgrain, tangerina e frésia nas notas de saída. Corpo floral com jasmim, rosa, cravo, lírio, tagete e flor de laranjeira.

Aroma cremoso, sofisticado e envolvente, com fixação suave a moderada. Um “abraço” olfativo delicado que acompanha tanto o dia quanto a noite.

O Boticário Liz Intenso - R$ 164,90

Perfume nacional com base ambarada e especiada e fundo quente de sândalo, mirra e tonalidade baunilhada.

Tem presença intensa e doce, remetendo ao estilo acolhedor do Call Me Darling.

Eudora Kiss Me Rosa Marcante R$ 94,99/ Egeo Dolce R$ 154,90

Doces, com notas de baunilha e âmbar, e facetas florais frutadas que criam um perfil feminino e marcante.

Natura Ilía (Secreto) - R$ 194,90

Aroma floral frutado com base de baunilha e âmbar, corpo floral marcante com bouquet de flor de laranjeira e cítricos vibrantes.

Comparativo com Call Me Darling

De todas as opções, a fragrância mais semelhante ao perfil do Call Me Darling da Carolina Herrera, que tem notas de leite de cereja, flor de laranjeira e fava tonka, com assinatura floral branco, doce, cítrica e âmbar, é a Natura Ilía Ser . Ela apresenta um balanço equilibrado entre doçura floral com baunilha, âmbar e toque cítrico, aderindo de maneira mais fiel ao coração frutado‑cremoso do original.

Enquanto isso, a Mahogany Água Intensa Sândalo e Fava Tonka traz um perfil floral oriental amadeirado, destacando notas de sândalo, musk, fava tonka e baunilha, com corpo floral e especiado. É sofisticado e envolvente, mas seu caráter oriental e cremoso o deixa com personalidade distinta, por ser mais seco e mais amadeirado do que o Call Me Darling.

Sugestões de uso e vantagens

Natura Ilía Ser : ideal para quem busca uma fragrância doce e floral com toque sofisticado e macio.

Liz Intenso (O Boticário) : mais intenso e marcante, ótimo para noite ou eventos.

Eudora Kiss Me / Egeo Dolce : custo-benefício, feminino, com perfil bastante próximo à doçura do Call Me Darling.

Mahogany Água Intensa Sândalo e Fava Tonka: assinatura única floral oriental, sofisticada e cremosa; ideal para quem quer um aroma envolvente com base de sândalo e fava tonka.

