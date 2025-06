Ivete Sangalo se declara no aniversário do marido: 'Adoro nosso bololô'

O nutricionista Daniel Cady completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 4, e ganhou uma declaração da esposa, a cantora Ivete Sangalo

O nutricionista Daniel Cady completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 4, e foi presenteado com uma declaração da esposa, a cantora Ivete Sangalo, que celebrou a data especial com uma homenagem nas redes sociais.

Na publicação, a artista compartilhou um vídeo ao lado do companheiro, reunindo diversos momentos especiais do casal. Entre eles, registros de carinho e risadas. Para embalar o vídeo, ela adicionou a música “Tudo Vai Dar Certo”, em feat. com Agnes Nunes, que compôs para o seu amor.

"Fiz essa música pra você, e adivinhe? Você é luz do sol quando chega em casa. Te amo meu Kassinho lindo. Amo você, adoro nosso bololô, amo sua integridade e sua maneira de olhar a vida. Pra sempre.

Que você receba em dobro todas as energias lindas que você emana pro mundo e pra quem tem a sorte de estar pertinho de você", ela se declarou na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens carinhosas. "Parabéns pra você Daniel nessa data querida! Você é um instrumento de Luz! Que seu dia seja Incrível,cheia de Bênçãos e Amor de Veveta e sua Família especial. Amamos vocês demais", disse um. "Lindos!!!! Parabéns, Daniel!!! Muita saúde e luz na sua vida sempre", comentou outro. "Lindos! Toda felicidade do mundo", elogiou uma terceira pessoa.

O relacionamento de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Juntos desde 2008, Ivete Sangalo e Daniel Cady oficializaram a união em 2011, em uma cerimônia intimista para amigos e familiares. Os dois são pais de Marcelo, de 13 anos, e das gêmeas, Marina e Helena, de 5. Recentemente, eles comemoraram 16 anos anos de união.

Em seu Instagram oficial, Ivete publicou um vídeo romântico onde aparece aos beijos com o companheiro. Dançando agarradinhos, o casal ainda curtiu uma noite de muito forró. "Foi numa noite de São João que tudo começou. Nada mais especial e significativo que essa data pra gente vibrar os nossos 16 anos juntos", escreveu ela na legenda. "16 anos juntos e 3 filhos maravilhosos", completou.

