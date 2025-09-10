Entre os mais vistos da Netflix: veja o que realmente vale o seu tempo - CARAS Indica

Descubra quais produções do Top 10 da Netflix merecem sua atenção com uma seleção especial do CARAS Indica

O catálogo da Netflix é vasto, mas nem tudo que é popular realmente merece sua atenção. Para te ajudar a navegar pelo mar de opções, separamos seis obras que estão em alta na plataforma e que, segundo a crítica especializada, entregam o que prometem. Prepare a pipoca e confira nossa seleção de filmes e séries que valem o seu play.

1. Wandinha

A série que se tornou um fenômeno global traz a icônica filha de Morticia e Gomez Addams para um universo de mistério adolescente. Em sua aclamada segunda temporada, a produção, esteticamente comandada por Tim Burton, aprofunda o humor sombrio e a trama envolvente.

O que a crítica diz? Com impressionantes 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, a série é elogiada por sua direção de arte, roteiro inteligente e, claro, a atuação magnética de Jenna Ortega.

Por que assistir? É a receita de um sucesso pop bem-feito. Visualmente marcante, com um ritmo viciante e uma história que te prende do começo ao fim.

2. Bon Appétit, Vossa Majestade

Este K-drama estrelado por YoonA conquistou o público global com sua mistura inovadora de romance, fantasia temporal e o universo sofisticado da alta gastronomia. A trama leve e carismática o levou direto para o topo do ranking da Netflix.

O que a crítica diz? Alcançando 97% de aprovação no Rotten Tomatoes pelo público, a série é aclamada pela produção impecável, pela química do elenco e por ser uma experiência visualmente encantadora.

Leia também: 5 doramas para se distrair da rotina agitada; confira!

Por que assistir? Se você busca uma produção leve, com personagens cativantes e um visual de encher os olhos, esta é a escolha certa. Um verdadeiro banquete para os fãs de doramas.

3. Rivers of Fate/Pssica

Uma produção brasileira que, embora não seja a mais falada, merece atenção especial. Este thriller visceral mergulha em temas duros como tráfico e violência, entregando uma experiência imersiva e que provoca impacto emocional no espectador.

O que a crítica diz? Com 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, a obra é elogiada por sua capacidade de ser intensa e desconfortável, sem abrir mão de uma narrativa bem construída.

Por que assistir? Prepare-se para uma experiência intensa. É uma trama mais reflexiva e provocativa, ideal para quem gosta de filmes que fazem você pensar.

4. Duas Covas

Esta minissérie britânica de apenas três episódios é uma aposta segura para quem busca emoção e tensão. A narrativa de vingança é carregada de dor e suspense, provando que é possível contar uma grande história em um formato curto e dinâmico.

O que a crítica diz? Avaliada em 7,6 em sites de rating e 63% no Rotten Tomatoes, a obra conquista quem prefere narrativas intensas, sem enrolação.

Por que assistir? É uma maratona rápida e eficiente. Se você é fã de thrillers emocionais, esta é a pedida perfeita para o seu final de semana.

5. Refém

Com Suranne Jones e Julie Delpy no elenco, este thriller político explora negociações de alto risco e dilemas éticos em situações de crise. A trama densa e cheia de reviravoltas mantém a tensão no ar a cada cena.

O que a crítica diz? Aprovada por 82% da crítica no Rotten Tomatoes, a série é destacada por sua capacidade de prender o público com atuações sólidas e um roteiro inteligente.

Por que assistir? Ideal para quem gosta de suspenses que exigem atenção. Uma jornada recompensadora para os amantes do gênero.

6. Além do Direito

Uma série jurídica que, apesar de não ter reviews oficiais em portais de crítica, conquistou o público com sua profundidade. A trama explora casos complexos e a relação entre mentor e mentorado, com um ritmo que lembra clássicos do gênero, mas com uma abordagem contemporânea.

O que a crítica diz? Bem avaliada com 8,1 no IMDb, a obra é celebrada pela sua honestidade ao abordar dilemas éticos e morais da profissão.

Por que assistir? É a escolha certa para os fãs de dramas profissionais. Um show que te fará refletir sobre justiça e ética.

E aí, qual dessas obras vai para a sua lista? Todas elas estão disponíveis agora mesmo na Netflix para você começar a assistir.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: